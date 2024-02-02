أخلاقيا ، لا يمكن لأعضاء المكتب الجامعي الحالي الترشح للانتخابات القادمة ...

مرتجى محجوب



قانونيا ، لا يوجد أي مانع في أن يترشح أي عضو في مكتب جامعة كرة القدم الحالي للانتخابات القادمة ، لكن اخلاقيا و احتراما للرأي العام الرياضي ، فلا يمكن القبول بمثل هكذا ترشحات بل يكون من الأجدى و من أجل حفظ ماء الوجه ، الاعتراف بالفشل و الأخطاء المرتكبة عبر تقديم استقالة جماعية و تعهد بعدم الترشح على الاقل للانتخابات القادمة و ذلك حتى يتم ضخ دماء جديدة و رؤى مختلفة علها تعيد لكرتنا البعض من بريقها المفقود .





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تلك سنة الحياة و المسؤوليات ، يتداول على حملها البشر و هي لا تدوم لأحد ،

فهل يتعظ المعنيين بالأمر و خصوصا عقب فشل خلف مرارة لدى كل المتابعين ؟

ننتظر لنرى ...