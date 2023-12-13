"حماس": كتائب "القسام" تفي بوعدها جعل غزة مقبرة للغزاة

قالت حركة "حماس" في بيانها اليوم الأربعاء إن "كتائب القسام" "أوفت بوعدها وحولت قطاع غزة إلى مقبرة للغزاة الإسرائيليين".



وأضافت الحركة: "إعلان الجيش الإسرائيلي عن مقتل 10 جنود أغلبهم من الضباط ليلة أمس في الشجاعية شرق غزة، وتزايد أعداد قتلاهم في مختلف محاور القتال، يؤكّد حجم الخسارة والفشل لقادة الكيان وجيشه في مواجهة بأس المقاومة وكتائب القسّام الذين يوفون بوعدهم بجعل غزّة مقبرة للغزاة".





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وتابعت: "نقول للصهاينة بأن قيادتكم الفاشلة لا تلقي أي اعتبار لحياة جنودكم الذين يُقتلون ويصابون يومياً بالعشرات، ولا خيار لكم سوى الانسحاب من غزة، فكلما زادت مدة تواجدكم فيها كلما زادت فاتورة قتلاكم وخسائركم، وستخرجون منها تجرّون ذيل الخيبة والخُسران بإذن الله".



وأعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق اليوم مقتل 10 عسكريين في معارك شمالي قطاع غزة، ما يرفع حصيلة قتلاه منذ الـ7 من أكتوبر إلى 444.



وأعلنت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أمس الثلاثاء أن عدد العسكريين الإسرائيليين الذين قتلوا منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة في الـ27 من أكتوبر الماضي بلغ 105.