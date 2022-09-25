مصر.. زلزال يضرب الإسكندرية


Publié le Dimanche 25 Septembre 2022 - 09:25 قراءة: 0 د, 28 ث
      
وكالات - أعلنت هيئة البحوث الفلكية المصرية عن رصد زلزال بقوة 3.62 درجة على مقياس ريختر ضرب غرب الإسكندرية، في الساعة 8 ونصف بالتوقيت المحلي صباح الأحد تقريبا.


وحسب بيان رسمي من معهد البحوث الفلكية، لم يرد للمعهد ما يفيد بالشعور بالهزة أو وقوع أي خسائر في الأرواح والممتلكات حتى هذه اللحظة.

وسبق وأعلنت هيئة البحوث الفلكية عن وقوع زلزال بالقرب من مدينة دهب الساحلية، فيما لم يرد لها ذكر أو رصد لأي خسائر في الأرواح والممتلكات خلال الزلازل والهزات الأرضية الأخيرة والتي وقعت في عدة مناطق في المحافظات المصرية.
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