   Najet - سكّة العاشقين  

الأخطاء القاتلة لدولة الكيان الغاصب

Publié le Dimanche 16 Mai 2021 - 19:37 قراءة: 0 د, 49 ث
[د.خالد الطراولي
رئيس مجموعة حجر الواد]

1 / اسقطت وهج التطبيع وعرّضت اصحابه لفضيحة الخيانة الموصوفة ووضعتهم في ورطة الخزي والعار.


2 / وحّدت كل الكتل الجغرافية لفلسطين ما بين البحر والنهر غزة، الضفة، فلسطينو 48 وفلسطينو الشتات.

3 / دعّمت الجرأة والشجاعة والصمود والمقاومة، وثبّتت ميزانا جديدا شعاره توازن الرعب.

4 / وحّدت الصف العربي الشعبي في ربح المعركة الاعلامية عبر المنصات الافتراضية الاجتماعية.

5 / فضح على المباشر وعلى الانترنات للمجازر التي كان يخفيها الاعلام المعادي ويزوّرها.

6 / دعّمت القوة التفاوضية لاصحاب الارض ولم تعد تملك المنّ والسلوى وجعلت ثمن التوقف باهظا.

7 / فتحت الباب على مصراعيه لملف غ.ز.ة وحول الحصار الاثم والظالم لها.

8 / جعلت شعوب العالم تنتبه الى مجازرها على المباشر لتسقط مسرحية "الضحية" والتي اقنعت بها الكثير.

9 / أسقطت حكاية الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الاوسط ليرى العالم اكبر عملية سطو على مساكن الناس بمؤازرة القضاء و"دولة القانون الديمقراطية".

10 / كشفت عن أكذوبة مجتمعها الموحد والمتعدد الديانات وأظهرت تمزق نسيجه الكاذب...

11 / سننتصر...


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