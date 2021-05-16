الأخطاء القاتلة لدولة الكيان الغاصب

1 / اسقطت وهج التطبيع وعرّضت اصحابه لفضيحة الخيانة الموصوفة ووضعتهم في ورطة الخزي والعار.2 / وحّدت كل الكتل الجغرافية لفلسطين ما بين البحر والنهر غزة، الضفة، فلسطينو 48 وفلسطينو الشتات.3 / دعّمت الجرأة والشجاعة والصمود والمقاومة، وثبّتت ميزانا جديدا شعاره توازن الرعب.4 / وحّدت الصف العربي الشعبي في ربح المعركة الاعلامية عبر المنصات الافتراضية الاجتماعية.5 / فضح على المباشر وعلى الانترنات للمجازر التي كان يخفيها الاعلام المعادي ويزوّرها.6 / دعّمت القوة التفاوضية لاصحاب الارض ولم تعد تملك المنّ والسلوى وجعلت ثمن التوقف باهظا.7 / فتحت الباب على مصراعيه لملف غ.ز.ة وحول الحصار الاثم والظالم لها.8 / جعلت شعوب العالم تنتبه الى مجازرها على المباشر لتسقط مسرحية "الضحية" والتي اقنعت بها الكثير.9 / أسقطت حكاية الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الاوسط ليرى العالم اكبر عملية سطو على مساكن الناس بمؤازرة القضاء و"دولة القانون الديمقراطية".10 / كشفت عن أكذوبة مجتمعها الموحد والمتعدد الديانات وأظهرت تمزق نسيجه الكاذب...11 / سننتصر...