268 إصابة بكورونا في الخليج.. البحرين في الصدارة والسعودية الأخيرة

Lundi 09 Mars 2020



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الأناضول



** البحرين



** الكويت

** الإمارات

** قطر

** سلطنة عُمان

** السعودية

- تتصاعد حالات الإصابة بفيروس كورونا في دول الخليج ليصل مجموع الإصابات إلى 268 حالة، حتى ظهر الإثنين، تصدرتها البحرين بـ 109 إصابات، فيما جاءت السعودية سادسا بـ 15 إصابة.وبحسب آخر أرقام معلنة من البحرين وصل عدد الحالات في البلاد إلى 109، فيما وصل عدد الحالات المتعافية 14.واتخذت البحرين، إجراءات احترازية لمنع انتشار "كورونا" في البلاد، شملت تعليق الدراسة، وتعليق جميع الرحلات القادمة من مطاري دبي والشارقة الإماراتيين وأيضا السعودية.كما دعت خارجية البحرين جميع المواطنين لعدم السفر إلى دول تفشى بها الفيروس مثل إيران، تايلاند، سنغافورة، ماليزيا وكوريا الجنوبية.وصل عدد الاصابات في الكويت إلى 65 بعد اكتشاف 3 حالات جديدة الإثنين.وقالت الصحة الكويتية إن هناك حالة واحدة تماثلت للشفاء والآخرين تحت الرعاية الطبية.بلغت الحالات المصابة في الإمارات 45 حالة، تعافى منها 7 حالات.وقررت وزارة التربية والتعليم بالإمارات تبكير بداية عطلة الربيع لطلبة المدارس ومؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة.وألغت الامارات العديد من المناسبات والمؤتمرات الدولية كإجراء احترازي ضد كورونا.وصل عدد الحالات في قطر إلى 18 إصابة مؤكدة وفق أرقام معلنة.ولأول مرة تكون حالات الإصابة الثلاثة الأخيرة من داخل قطر وليس ممن أجلتهم الدوحة من إيران مؤخرا.فيما أعلنت قطر، الأحد، تعليق الدخول "مؤقتا" لجميع المسافرين القادمين من 14 دولة، في إطار التدابير المتخذة لمنع انتشار الفيروس.وصل عدد الإصابات بفيروس كورونا في سلطنة عمان إلى 16 حالة، بحسب أحدث البيانات الرسمية.فيما أعلنت وزارة الصحة العُمانية، الأحد، تطبيق الحجر الصحي على القادمين من مصر، في إطار التدابير المتخذة لمنع انتشار فيروس كورونا بالبلاد.والسبت، أعلنت هيئة الطيران المدني في سلطنة عمان، تعليق الرحلات الجوية غير المنتظمة (الشارتر) مع مصر لمدة شهر ضمن تدابير مواجهة الفيروس.بينما وصلت عدد الحالات في السعودية إلى 15، في حين اتخذت الرياض إجراءات قاسية ضد كورونا.حيث أعلنت السعودية الإثنين، تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتًا من وإلى 9 دول، وكذلك تعليق دخول القادمين من تلك الدول، أو دخول من كان موجودا بها خلال الـ14 يوما السابقة لقدومه.واعتبارا من الإثنين٬ علقت الدراسة في كافة أرجاء المملكة كما تم تعليق الدروس الدينية وحلقات تحفيظ القرآن بمساجد المملكة، وبرامج الزيارات في مرافق الحرمين الخارجية.إضافة إلى تعليق الدخول والخروج من محافظة القطيف (شرق) مؤقتا، حيث أن أغلب الحالات المسجلة بكورونا في البلاد بالقطيف.