يوم آخر حزين .. سامحيني يمّة

Lundi 02 Decembre 2019



لم تبرد بعد نار "وجيعتي اللهّابة" على مها التي جرفتها السيول، حتى يأتينا خبر حادث أليم جدّ صباح الأحد 1 ديسمبر 2019، على مستوى منطقة عين السنوسي من معتمدية عمدون ولاية باجة، تمثل في انقلاب حافلة راح ضحيتها عشرات من شبابنا في أوج العطاء، كانوا في رحلة ترفيهية.و ليست الحادثة الوحيدة، اذ شهد هذا المنعرج الخطير للطريق سابقا عديد الحوادث. و كان محل تشكيّات من المواطنين نظرا لخطورته و عدم صيانته ليصبح منعرجا لابتلاع البشر.يتحول رئيس الجمهورية مصحوبا برئيس حكومة تصريف الأعمال إلى مكان الحادث ، في انتظار تحديد المسؤوليات و محاسبة الاطراف.يدعو رئيس مجلس النواب نواب باجة و جندوبة و الكاف الى جلسة عمل طارئة للوقوف على حاجيات الجهة و مشاكلها بهدف بحث سبل حلحلتها و ايجاد الحلول الممكنة لها مع الحكومة.بين تحديد المسؤوليات من طرف رئيس الجمهورية، و بين حلحلة المشاكل من طرف رئيس مجلس النواب، يضيع دم شبابنا المهدور بين لجان التحقيق التابعة لحكومة تصريف الأعمال، مثلما حدث مع رضّع "الكرذونة" و مع مها و غيرها.بعد النداءات الى المواطنيين للاقبال على التبرع بالدم لفائدة الجرحى. يهبّ الشعب التونسي العظيم إلى المستشفيات و إلى المركز الوطني للتبرع بالدم، ليتفاجؤوا ببلاغ صادرعن وزارة الصحة مفاده ان لديها مخزون كاف من الدم، و تلتمس من المواطنين ارجاء التبرع للايام القادمة. إنها فضيحة بكل المقاييس.محطاتنا الإعلامية العامة و الخاصة إلا من رحم ربك، تواصل برمجتها و كأن الذي أزهقت ارواحهم ينتمون إلى كوكب آخر، لتطل علينا مذيعة قناة "يرحم خليل" قائلة : " الحمد لله لم يكن بين الضحايا اجانب" بالله اخبروها بأن دم التونسي أغلى من أي دم.رائحة الموت في وطننا أصبحت كالأكسيجين. تولد في مستشفى ترجع إلى أهلك في كرذونة .. تذهب إلى المدرسة تجرفك السيول.. تكبر و تصبح شابا، تخرج في رحلة ترفيهية، يبتلعك طريق الموت.. شعب قدّر له الموت إن لم يكن قدرا فكمدا و سخطا.. شعب ضحية كذبة اسمها "الدولة الوطنية".يوم آخر حزين في عمر هذا الوطن. كم من ضحكة و كم من فرحة انطفأت؟. و كم من زهور تذبل بين ايدينا؟. و كم من أمهات ثكالى و كم من آباء مكلومين؟ وإلى متى ستستمر حياتنا بين حزن متجدد و أفق مظلم؟سامحيني يمّهركبنا الكيرانو ما احلاها اللمّهركبنا الكيرانو غنينا يمّهو بين لجبالو ماحت بيناتڤولش زلزالفي الواد تكبّينابين الوديانو دمي محدّربين الوديانيا موتي مڨدّرو سمعتي لخبارو جاك خبري يمّهمكفّن في سبيطارتعاليلي يمّههذي الاقدارمكتوبي يمّههذا اللي صارسامحيني يمّهعبد السلام بدري