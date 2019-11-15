أنتم لا دين و لا مِلّة‎

Vendredi 15 Novembre 2019



ساستنا ، أو القائمون على تسيير أمور الرعية، و المسؤولون أمامها و أمام الله، لا دين لهم و لا ملة.. كانوا طوال الشهور الماضية، يمثلون علينا أدوار الوطني، و المناضل، و الشريف و النظيف و صاحب المبدأ، و السياسي المحنك و المخظرم التقي، يمثلون كل هذا و أكثر بكل حرفية، و بكل إتقان، لا ثغرة، لا إرتجاف و لا إرتجال...السيد عياض اللومي، القيادي الجهبذ المتموقع في قلب تونس، أتى بما لم يأته عنترة بن شداد، حينما صرح بالتالي : إذا كان لأحد لديه شبهة فساد، فهو راشد الغنوشي و نسيبه، قالها على إحدى الإذاعات المعروفة، في رده على عبد اللطيف المكي القيادي في حركة النهضة، كان ذلك منذ شهر أو أقل بقليل، ثم أردف منذ أيام ما يلي راشد الغنوشي هو الأكثر إعتدالا، و لكنه ليس قادرا على التجميع، و هم، أي النهضاويون، غير قادرين على النجاح في الخمس سنوات القادمة..السيد نبيل القروي مباشرة بعد خروجه من السجن، قال ما لم يقله مالك في الخمر : الغنوشي رجل وطني و صادق، و تعايشت معه، و يستطيع أن يبصم عليه!!!بعدها يصرح في قناة معروفة، أنه لن يتحالف مع حزب حركة النهضة متوجها بذلك للكاميرا، في رسالة واضحة لناخبيه و لمن يهمه الأمر..السيد راشد : نحن لن نتحالف مع حزب تحوم حوله شبهات الفساد، و لا يمكن أن نساند قيس سعيد من جهة و نتحالف مع الفساد من جهة أخرى، و بعدما كانت نبيل أمورو تاعبة، أصبح الحليف الموثوق الصدوق، و تلك هي البوليتيك!!!.السيد سيف الدين مخلوف، قال ما كان يقوله تشي غي فارا أيام الكفاح : فتح ملف الثروات، و إعادة النظر في الاتفاقيات، و تصفية تركة الاستعمار و إرغام فرنسا على تقديم الاعتذار و طرد السفير الفرنسي من تونس، ثم يصرح بعدها أن كلامه أخرج من سياقه، و تمسك فقط بطرد السفير أو تقليص مجال تحركهفي السياسة يصعب أن تكون صاحب مبدأ، و يصعب أن تثبت، في السياسة يجب أن تكون متلونا و ملتويا، و منافقا و متوافق، و موافقا، و لن يرضى عنك ناخبوك و لا خصومك، و إن إتبعت ملّتهم..هذه عينة صغيرة من مواقف كانت كبيرة، لا يصعب على أي منكم إيجادها ببعض النقرات على غوغل، فقط إسألوه، إنه يعرف أكثر من زوجاتكم و ممن تثقون فيهم...