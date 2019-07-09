على القناة الوطنية ،العراف محسن العيفة : ''أنا اللي حبّست حارس مرمى المنتخب الغاني و خليتو مايتحركش''

Mardi 09 Juillet 2019



باب نات

- طارق عمراني - خلال حضوره في برنامج "يوميات الكان" على القناة الوطنية الأولى قال العراف التونسي محسن العيفة أنه قد قام بشل حركة حارس مرمى المنتخب الغاني خلال تسديد الفرجاني ساسي للركلة الترجيحية الأخيرة ،مستظهرا بورقة تحمل مجموعة من "الطلامس" قائلا أنه توقع بفوز المنتخب التونسي بهدف لصفر لأن المنتخب الغاني لم يسجل ،فحتى الهدف كان من أقدام تونسية...