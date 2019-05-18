قدم: بايرن ميونيخ بطلا لـ''بوندسليغا'' للمرة السابعة على التوالي

Samedi 18 Mai 2019
الأناضول - إبراهيم محمود - توج فريق بايرن ميونيخ، السبت، بلقب الدوري الألماني لكرة القدم (البوندسليغا) للمرة التاسعة والعشرين في تاريخه والسابعة على التوالي.
واكتسح بايرن ميونيخ ضيفه آينتراخت فرانكفورت بخمسة أهداف لهدف، ضمن مباريات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة للمسابقة المحلية.
أحرز خماسية بايرن ميونيخ، الفرنسي كينغسيلي كومان والنمساوي دافيد ألابا والبرتغالي ريناتو سانشيز والفرنسي فرانك ريبيري والهولندي آريين روبن في الدقائق 4 و53 و58 و72 و78.
فيما جاء هدف فرانكفورت الوحيد عن طريق الفرنسي سباستيان هيلير في الدقيقة 50.
وفي نفس الجولة، تغلب بوروسيا دورتموند على مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ بهدفين دون رد.
أحرز الهدفين، الإنجليزي جادون سانشو وماركو رويس في الدقيقتين 45 و54.
بذلك، تصدر البايرن وتوج باللقب برصيد 78 نقطة بفارق نقطتين عن بوروسيا دورتموند، فيما تجمد رصيد مونشنغلادباخ عند 55 نقطة في المركز الخامس، وآينتراخت عند 54 نقطة في المركز السابع.
واكتسح بايرن ميونيخ ضيفه آينتراخت فرانكفورت بخمسة أهداف لهدف، ضمن مباريات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة للمسابقة المحلية.
أحرز خماسية بايرن ميونيخ، الفرنسي كينغسيلي كومان والنمساوي دافيد ألابا والبرتغالي ريناتو سانشيز والفرنسي فرانك ريبيري والهولندي آريين روبن في الدقائق 4 و53 و58 و72 و78.
فيما جاء هدف فرانكفورت الوحيد عن طريق الفرنسي سباستيان هيلير في الدقيقة 50.
وفي نفس الجولة، تغلب بوروسيا دورتموند على مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ بهدفين دون رد.
أحرز الهدفين، الإنجليزي جادون سانشو وماركو رويس في الدقيقتين 45 و54.
بذلك، تصدر البايرن وتوج باللقب برصيد 78 نقطة بفارق نقطتين عن بوروسيا دورتموند، فيما تجمد رصيد مونشنغلادباخ عند 55 نقطة في المركز الخامس، وآينتراخت عند 54 نقطة في المركز السابع.
En continu
- Hier 23:02 إعادة فتح ملعب الصولجان بطبرقة
- Hier 22:24 لنفترض تورط بورقيبة في اغتيال بن يوسف !
- Hier 18:24 اتحاد بن قردان ينتدب لاعبين برازيليين
- Hier 17:51 تعيينات جديدة بوزارة الفلاحة
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:49
|19:24
|16:05
|12:23
|05:09
|03:23
|
21°
|20°
|% 46
|:الرطــوبة
|تونــس
|16°
|
6.2 كم/س
|:الــرياح
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|20°-16
|22°-15
|24°-15
|27°-17
|21°-14
Follow @babnet_Tunisie
( 67 224) البوليس السياسي يكشف علاقات قيس س
( 63 590) أعلن الفايسبوك عن حظرها بسبب إستهد
( 52 621) مشروع قانون: اسناد رخص انتاج وبيع
( 49 445) عبد الفتاح مورو ينتقد راشد الغنوشي
( 48 993) تواصل تأمين تزويد محطات بيع البن
( 46 352) على المباشر، سمير العقربي يشتم مخر
( 45 666) قيام رئيس الهلال السعودي بلقطة غير
( 38 449) موقع France info : قاعدة أمريكية ف
( 37 670) صورة اليوم : رؤوف كوكة يفبرك الكام
( 36 233) خليفة حفتر : أطلقنا سراح الدواعش و
( 34 024) مختار التليلي لصحبي بكّار : تحب تو
( 33 621) الصراع بين باريس و واشنطن في تونس
( 33 609) الزرقوني يقوم بأكبر عملية تلاعب من
( 32 846) وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي بوزيد
( 31 989) هيئة الدفاع عن سليم الرياحي تُقدّم
( 31 863) سمير الوافي: مايا الكسوري منافقة
( 31 296) الشاهد يتلاعب بالجميع.. طوبال مصدو
( 31 184) هشام جعيط معلقا على كتاب هالة ورد
( 30 515) مواطنون غاضبون ... رفضنا التسجيل
( 30 240) فرنسا تطلب من الغنوشي دعم ألفه ترا
Par:slimene (France )
Sur: وزارة الداخليّة: إحباط مخطط إرهابي والكشف عن مخزن للمتفجرات بالقصرين