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قدم: بايرن ميونيخ بطلا لـ''بوندسليغا'' للمرة السابعة على التوالي

Samedi 18 Mai 2019

Samedi 18 Mai 2019
الأناضول - إبراهيم محمود - توج فريق بايرن ميونيخ، السبت، بلقب الدوري الألماني لكرة القدم (البوندسليغا) للمرة التاسعة والعشرين في تاريخه والسابعة على التوالي.

واكتسح بايرن ميونيخ ضيفه آينتراخت فرانكفورت بخمسة أهداف لهدف، ضمن مباريات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة للمسابقة المحلية.


أحرز خماسية بايرن ميونيخ، الفرنسي كينغسيلي كومان والنمساوي دافيد ألابا والبرتغالي ريناتو سانشيز والفرنسي فرانك ريبيري والهولندي آريين روبن في الدقائق 4 و53 و58 و72 و78.

فيما جاء هدف فرانكفورت الوحيد عن طريق الفرنسي سباستيان هيلير في الدقيقة 50.

وفي نفس الجولة، تغلب بوروسيا دورتموند على مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ بهدفين دون رد.

أحرز الهدفين، الإنجليزي جادون سانشو وماركو رويس في الدقيقتين 45 و54.

بذلك، تصدر البايرن وتوج باللقب برصيد 78 نقطة بفارق نقطتين عن بوروسيا دورتموند، فيما تجمد رصيد مونشنغلادباخ عند 55 نقطة في المركز الخامس، وآينتراخت عند 54 نقطة في المركز السابع.

  
  
     
  
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