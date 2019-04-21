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قدم: بعد تعثر ليل.. سان جيرمان بطلًا للدوري الفرنسي

Dimanche 21 Avril 2019

Dimanche 21 Avril 2019
الأناضول - محمد يونس - سقط فريق ليل، الأحد، في فخ التعادل السلبي مع مضيفه تولوز في الجولة الثالثة والثلاثين ليتوّج باريس سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي لكرة القدم.

ولم يتمكن لاعبو الفريقين من ترجمة الفرص التي أتيحت لهم طوال شوط المباراة الأول وترجمتها لأهداف لينتهي بالتعادل السلبي.


واستمر مسلسل إهدار الهجمات خلال شوط المباراة الثاني دون أن تتغير النتيجة.

بذلك، ارتفع رصيد ليل إلى 65 نقطة في الوصافة، بينما ارتفع رصيد تولوز إلى 36 نقطة في المركز الخامس عشر.

وتوّج سان جيرمان بلقب الدوري بعدما اتسع فارق النقاط بينه وبين ليل الوصيف إلى 16 نقطة قبل خمس جولات من نهاية المسابقة، مما يعني استحالة لحاق الأخير بالأول.

ويعد هذا اللقب هو الثاني على التوالي لباريس سان جيرمان والسادس له في آخر 7 مواسم، والثامن على مدار تاريخه.

وأسفرت مباريات أخرى اليوم عن فوز نانت على أميان بثلاثة أهداف لهدفين، وسانت ايتيان على ريمس بهدفين نظيفين.

  
  
     
  
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