فنانات تضامن مع غادة عبد الرازق بعد بكائها واعتذارها

Jeudi 06 Juillet 2017

وكالات





Publié le:2017-07-06 08:56:26

- أعلن عدد من الفنانات تضامنهن مع النجمة غادة عبد الرازق فى أزمتها الأخيرة، بعد نشرها فيديو تبكى به وتعتذر عن الفيديو المتداول لها منذ أيام على السوشيال ميديا، وطلبت من الجمهور مسامحتها.وعلقت الفنانة مى كساب على فيديو غادة عبد الرازق، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، قائلة: "عمري في حياتي ما بقول غير الحق.. أبويا رباني على كده.. ودي شهادة حق.. وواجب عليه لازم أعمله.. أنا بقالي 17 سنة بشتغل في المهنة دي.. مثلت تقريبا مع كل الوسط الفني.. غادة عبد الرازق من أجدع وانضف الشخصيات اللي ممكن تشتغل معاها".كما أعلنت الفنانة فيفى عبده تضامنها مع غادة عبد الرازق فى محنتها، بشكل غير مباشر حيث كتبت عبر حسابها على موقع التدوينات الصغيرة "تويتر"، تزامنًا مع نشر فيديو اعتذار غادة: "من كان منكم بلا خطيئة فليرمها بحجر - اللي بيته من زجاج بلاش يرمي الناس بالحجارة".وعبرت الفنانة البحرينية هيفاء حسين عن تضامنها مع غادة عبد الرازق، حسيث أعادت نشر فيديو اعتذارها، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، معلقة عليه قائلة: "يا بعد قلبي يا غادة .. رغم إني ما أحب اتدخل في خصوصيات الغير لكن كلنا عارفين الحقيقة وان هالشيء صار بدون قصد وكلنا معرضين لأي شي في هالزمن".ومن جانبها حرصت النجمة غادة عبد الرازق على توجيه الشكر لهم بعد موقفهم معها فى أزمتها، فكتبت عبر حسابها بموقع التدوينات الصغيرة "تويتر": "بحبكم وأشكركم جدًا".يذكر أن الفنانة غادة عبد الرازق خرجت ببث مباشر جديد لها عبر حسابها الرسمى بموقع الصور الشهير "إنستجرام"، واعتذرت فيه عن الفيديو المتداول لها منذ أيام على السوشيال ميديا، وطلبت من الجمهور مسامحتها.