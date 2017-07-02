الدوري الماسي | ملتقى باريس (سباق 3000م موانع) : حبيبة الغريبي تظهر بوجه شاحب

Dimanche 02 Juillet 2017

بــاب نــات - ظهرت العداءة التونسية حبيبة الغريبي بوجه شاحب خلال مشاركتها مساء السبت في ملتقى باريس الدولي لالعاب القوى الذي يندرج ضمن منافسات الدوري الماسي بعدما حلت في المركز العاشر لسباق 3 الاف متر موانع بتوقيت قدره 9دق و27ث و02.



وعاد المركز الاول للكينية بياتريس شيبكويش بزمن قدره 9دق و01ث و69 متقدمة على مواطنتيها هيفين كيينغ جيبكيموا (9دق و06ث و00) وسيليفين شيبتيك شيسبول (9دق و07ث و54).









Publié le:2017-07-02 14:12:09

