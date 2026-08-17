الألعاب المتوسطية – تارانتو 2026: وسام عبد الرحمان يعوّض المنصوري وسيف الدين السالمي مكان الشتيوي

تركيبة المنتخبين في التنس والترياتلون



يعوّض لاعب التنس التونسيمواطنهضمن المشاركة التونسية في منافسات الألعاب المتوسطية، وفق ما أكده مصدر مطلع من وزارة الشباب والرياضة لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الاثنين.كما تقرّر تعويضفي منافسات الترياتلون بالرياضيويأتي هذا التحيين إثر تعذّر مشاركة المنصوري والشتيوي بسبب الإصابة، فيما تحافظ البعثة التونسية، بفضل هذا التغيير، على تركيبتها العددية المعلن عنها سابقًا، والمقدّرة بـ، للمشاركة في النسخة العشرين من الألعاب المتوسطية التي تحتضنها مدينةمنوكانت تونس قد تأكد في وقت سابق أيضًا من غياب لاعبة الجمبازعن الموعد المتوسطي لأسباب صحية، مع تعذّر تعويضها، علما أنّها كانت مبرمجة للمشاركة في منافساتوسيضم منتخب التنس التونسي، إلى جانب وسام عبد الرحمان، اللاعبأما منتخب الترياتلون، فيضموفي منافسات الجمباز، تشارك تونس بكل منفي الجمباز الفني، وفي الجمباز الإيقاعي.وتسعى البعثة التونسية خلال هذه المشاركة المتوسطية إلى مواصلة حضورها القوي في مختلف الاختصاصات، رغم التغييرات التي فرضتها الإصابات خلال الأيام الأخيرة التي سبقت انطلاق المنافسات.