الألعاب المتوسطية – تارانتو 2026: وسام عبد الرحمان يعوّض المنصوري وسيف الدين السالمي مكان الشتيوي
يعوّض لاعب التنس التونسي وسام عبد الرحمان مواطنه إسكندر المنصوري ضمن المشاركة التونسية في منافسات الألعاب المتوسطية تارانتو 2026، وفق ما أكده مصدر مطلع من وزارة الشباب والرياضة لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الاثنين.
كما تقرّر تعويض زكرياء الشتيوي في منافسات الترياتلون بالرياضي سيف الدين السالمي.
ويأتي هذا التحيين إثر تعذّر مشاركة المنصوري والشتيوي بسبب الإصابة، فيما تحافظ البعثة التونسية، بفضل هذا التغيير، على تركيبتها العددية المعلن عنها سابقًا، والمقدّرة بـ179 رياضيًا ورياضية، للمشاركة في النسخة العشرين من الألعاب المتوسطية التي تحتضنها مدينة تارانتو الإيطالية من 21 أوت إلى 3 سبتمبر 2026.
وكانت تونس قد تأكد في وقت سابق أيضًا من غياب لاعبة الجمباز آية بوصحيح عن الموعد المتوسطي لأسباب صحية، مع تعذّر تعويضها، علما أنّها كانت مبرمجة للمشاركة في منافسات الجمباز الإيقاعي.
تركيبة المنتخبين في التنس والترياتلونوسيضم منتخب التنس التونسي، إلى جانب وسام عبد الرحمان، اللاعب محمد عزيز الواقع.
أما منتخب الترياتلون، فيضم سيف الدين السالمي ومحمد عزيز حمدي.
وفي منافسات الجمباز، تشارك تونس بكل من أحمد العبيدي والمؤتمن بالله الجلاصي في الجمباز الفني، ومريم الكراي في الجمباز الإيقاعي.
وتسعى البعثة التونسية خلال هذه المشاركة المتوسطية إلى مواصلة حضورها القوي في مختلف الاختصاصات، رغم التغييرات التي فرضتها الإصابات خلال الأيام الأخيرة التي سبقت انطلاق المنافسات.
كما تقرّر تعويض زكرياء الشتيوي في منافسات الترياتلون بالرياضي سيف الدين السالمي.
ويأتي هذا التحيين إثر تعذّر مشاركة المنصوري والشتيوي بسبب الإصابة، فيما تحافظ البعثة التونسية، بفضل هذا التغيير، على تركيبتها العددية المعلن عنها سابقًا، والمقدّرة بـ179 رياضيًا ورياضية، للمشاركة في النسخة العشرين من الألعاب المتوسطية التي تحتضنها مدينة تارانتو الإيطالية من 21 أوت إلى 3 سبتمبر 2026.
وكانت تونس قد تأكد في وقت سابق أيضًا من غياب لاعبة الجمباز آية بوصحيح عن الموعد المتوسطي لأسباب صحية، مع تعذّر تعويضها، علما أنّها كانت مبرمجة للمشاركة في منافسات الجمباز الإيقاعي.
تركيبة المنتخبين في التنس والترياتلونوسيضم منتخب التنس التونسي، إلى جانب وسام عبد الرحمان، اللاعب محمد عزيز الواقع.
أما منتخب الترياتلون، فيضم سيف الدين السالمي ومحمد عزيز حمدي.
وفي منافسات الجمباز، تشارك تونس بكل من أحمد العبيدي والمؤتمن بالله الجلاصي في الجمباز الفني، ومريم الكراي في الجمباز الإيقاعي.
وتسعى البعثة التونسية خلال هذه المشاركة المتوسطية إلى مواصلة حضورها القوي في مختلف الاختصاصات، رغم التغييرات التي فرضتها الإصابات خلال الأيام الأخيرة التي سبقت انطلاق المنافسات.
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