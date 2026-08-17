وزارة الفلاحة: ضبط أسعار البذور الممتازة والعادية إستعدادا لموسم الحبوب 2027/2026

أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، الإثنين، عن ضبط برنامج لتوفير كميات كافية من البذور الممتازة والبذور التجارية العادية المراقبة بنقاط البيع، وذلك في إطار الإستعدادات للموسم الفلاحي للحبوب 2027/2026 .وحددت الوزارة أسعار بيع البذور الممتازة للحبوب بـ170 دينارا للقنطار بالنسبة إلى القمح الصلب، و140 دينارا للقنطار بالنسبة إلى القمح اللين، في حين تم تحديد سعر بذور الشعير والتريتيكال بـ130 دينارا للقنطار.وبخصوص البذور التجارية العادية المراقبة، حدد سعر بذور الشعير بـ115 دينارا للقنطار.وأوضحت الوزارة في بلاغ لها، أنه سيقع تحميل نسبة إضافية قدرها 3 بالمائة على سعر بيع القنطار بالنسبة إلى أصناف البذور الممتازة التي تكون محل عقود إستغلال تجاري، وذلك بعنوان حقوق الإستنباط.وتأتي هذه الإجراءات في إطار الإستعداد المبكر للموسم الجديد للحبوب، ولا سيما ضمان توفير مستلزمات البذر بالكميات والأسعار المحددة لفائدة الفلاح بمختلف مناطق الإنتاج.