المشاركة التونسية في الالعاب المتوسطية (تارانتو 2026) : ثراء عددي ينشد التألق في اكثر من اختصاص

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أبطال عالميون واولمبيون يحملون لواء المشاركة التونسية في الرياضات الفردية



توق للعودة الى اعتلاء منصات التتويج في الرياضات الجماعية



يجمع بين عناصر مخضرمة عانقت المجدين الاولمبي والعالمي، واخرى يافعة تتلمس طريق المجد في كبرى التظاهرات الدولية، تحطّ الرياضة التونسيةفي سجلها، على مشارف الضفة الشمالية من الحوض المتوسطي، حيث تفتح مدينةذراعيها لاستقبال زهاءيمثلون 26 دولة.وبعد دورات، يعود الحدث المتوسطي مجددا الى ايطاليا التي ستحتضن الالعاب للمرة الرابعة في تاريخها.وتشارك تونس في الحدث الرياضي المتوسطي بفي، بوفد هوبعد دورة "تونس 2001" التي شهدت مشاركة 309 عنصر، وليتجاوز عدد الرياضيين التونسيين الدورة الفارطة بمدينة وهران الجزائرية سنة 2022 (172 رياضيا).وسيكون الحضور التونسي وازنا في العاب تارانتو لا على مستوى حضور البعثة الرياضية فحسب، بل بحضورموزعين على اختصاصات الكاراتي (2) والتايكواندو (2) والمبارزة (1) والجمباز (2) وكرة القدم (2) والكرة الطائرة (1) وكرة اليد (2).وستشارك تونس في النسخة العشرين للالعاب في منافسات، هي كرة القدم (رجال) وكرة اليد (رجال وسيدات) والكرة الطائرة (رجال) وكرة السلة 3×3 (رجال وسيدات)، بالاضافة الى خوض منافساتكما ستكون تونس حاضرة في منافساتالمدرجتين لأول مرة في تاريخ الالعاب المتوسطية.تعوّل المشاركة التونسية على عدد منلرفع السجل الذي بلغ الى حدود الدورة الفارطة بوهرانوسيكون بلوغهدفا أساسيا يترقبه بعيون حالمة أبطال بحجم ثلاثي التايكواندو المتألف منحامل ذهبية الألعاب الاولمبية "باريس 2024" وصاحب فضية أولمبياد "طوكيو 2020+1" وبرونزية نسخة "باريس 2024" والمتوج بذهبية بطولة العالم "ووكسي 2025" إلى جانب، الحائزة على ذهبية النسخة المونديالية ذاتها.كما تعوّل تونس خلال موعد "تارانتو" على، المتوج بذهبيتين خلال بطولة العالم للألعاب المائية "سنغافورة 2025"، بالاضافة الىحامل فضية اولمبياد "باريس 2024".ومن المضمار المتوسطي، تبدو العداءة، حاملة الرقم القياسي الوطني في اختصاص سباق 3000 متر موانع، والتي تعيش أزهى فترات مسيرتها تزامنا مع تصدرها منافسات الدوري الماسي، متأهبة للانقضاض على ذهبية المسابقة لتضيفها الى فضية دورة "وهران 2022".اما في اختصاص الكرة الحديدية، فستكون لاعبة الخبرةصاحبة الرقم القياسي التونسي (صنف السيدات) في التتويج بالميداليات المتوسطية، على موعد مع محطة متجددة لمسابقتها المفضلة، وهي التي راكمت سجلا بلغفي تاريخ مشاركاتها المتوسطة التي انطلقت منذ دورة "الميريا 2005".وفي التجديف، سيكون المنتخب التونسي مدعّما بالثنائيالمتوج بفضية بطولة العالم "شانغهاي 2025"، والطامح الى الريادة المتوسطية.كما يتقدم الرباع، حامل فضية بطولة العالم "المنامة 2024" وبرونزية بطولة العالم "بوغوتا 2022"، بخطى واثقة لحصد تتويج يضيفه الى ميداليتي ألعاب "وهران 2022" (ذهبية وفضية).وستتجه الانظار الى عناصر اخرى قادرة على بلوغ منصة التتويج مع امكانية معانقة الذهب المتوسطي على غرار لاعبة الكاراتي، حاملة برونزية بطولة العالم "القاهرة 2025"، وبطلة افريقيا في المصارعة، ولاعبة الخبرة في منتخب الجودو، والموهبتين الواعدتين، بطلة افريقيا في القوس والسهم، و، المتوجة ببطولة العالم للاواسط في السباحة بالزعانف.ويبقى باب التتويج مفتوحا على مصراعيه لمختلف عناصر البعثة التونسية في كافة الاختصاصات الفردية، في دورة متوسطية ستتراءى من خلالها أبرز ملامح الاستعدادات للمراحل التأهيلية على درب الالعاب الاولمبيةبعد غياب عن اعتلاء منصات التتويج خلال دورةفي كافة اختصاصات الرياضات الجماعية، تتطلع المشاركة التونسية الى النسخة المرتقبة من الالعاب بعيون حالمة بهدففي عدد من الاختصاصات.وسيكون منتخب كرة القدم على موعد مع استحضار لحظات التتويج التاريخية بذهبية دورةالتي رصّعت السجل الكروي التونسي بميدالية ذهبية، لتبقى الميدالية الوحيدة من المعدن النفيس في تاريخ مشاركات تونس في مختلف الرياضات الجماعية في العاب المتوسط، على امل اعداد جيل قادر على تحقيق تأهل الى الالعاب الاولمبية، طال انتظاره منذ دورةكما يطمح منتخبالى العودة الى منصات التتويج، بعد فضيتين في دورتي 2001 و2018، وأربعة ميداليات برونزية اخرى في السجل المتوسطي، مع طموح لسباعي الفتيات بحصداما في، فستكون تونس ممثلة بمنتخب الرجال الذي تذوق طعم التتويج المتوسطي من خلال فضيتيمن جهته، يشارك منتخبللمرة الثانية تواليا في الالعاب المتوسطية بفريقي الفتيان والفتيات.