تحذير من مراكز طب تجميل غير مرخّصة: طبيبة روسية تمارس حقن البوتوكس في مركز حلاقة بأريانة

معاينة ميدانية في أريانة



"لا يمكنني القول إن البوتوكس مغشوش"



التجميل الطبي اختصاص وليس مجرد خدمة تجميلية



إجراءات ضد الطبيبة والمركز



دعوة إلى التثبت قبل الخضوع للحقن



حذّر رئيس الجمعية التونسية لطب التجميل والوقاية من الشيخوخة، الدكتور رمزي بنور، من تنامي نشاط مراكز غير مراقبة وأشخاص يمارسون خدمات التجميل الطبي خارج الأطر القانونية والصحية، داعيا المواطنين إلى التثبت من الإطار القانوني والمهني للجهات التي يتوجهون إليها لإجراء عمليات الحقن بـ"البوتوكس" و"الفيلر".وأوضح بنور، في مداخلة على إذاعة "الجوهرة أف أم"، أن الجمعية رصدت نشاط طبيبة روسية تتنقل بين تونس وسوسة وصفاقس، وتسوّق لخدماتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن تتولى إشعار وزارة الصحة بالموضوع.وقال رئيس الجمعية إن مصالح التفقد بوزارة الصحة تنقلت يومإلى المكان الذي كانت تمارس فيه الطبيبة نشاطها، حيث تبيّن، وفق المعطيات التي قدمها، أنها كانت تزاول التجميل الطبي داخلوليس داخل عيادة أو فضاء مختص يستجيب للشروط القانونية المعمول بها.وأضاف أن الجمعية تتابع منذ سنوات، بالتنسيق مع الجهات الرسمية، التجاوزات المرتبطة بممارسة التجميل الطبي خارج المسالك القانونية، خاصة مع تنامي الإعلانات المتعلقة بهذه الخدمات على منصات التواصل الاجتماعي.وفي ما يتعلق بما تم تداوله بشأن استعمال "بوتوكس مضروب"، شدد بنور على أنه، لكنه أكد أن الإشكال يتعلق أساسا بكون المنتج الذي كانت تستعمله الطبيبة، وفق المعلومات المتوفرة لديه،وأوضح أن مواد "البوتوكس" تخضع في تونس إلى ضوابط قانونية في ما يتعلق بالتوريد والتوزيع، مشيرا إلى أن الطبيبة كانت، حسب روايته، تجلب المادة معها من الخارج لاستعمالها في عمليات الحقن.واعتبر أن استعمال مواد لا تمر عبر المسالك القانونية والرقابية المعتمدة يمثل، داعيا إلى عدم التعامل مع مثل هذه الممارسات خارج الإطار الطبي والقانوني.وشدد بنور على أن حقن "البوتوكس" و"الفيلر" لا يمكن التعامل معها باعتبارها مجرد خدمات تجميلية عادية، مؤكدا ضرورة أن يتم إجراؤها من قبلوأشار إلى أن طب التجميل اختصاص يتطلب تكوينا ودراسة وتحصلا على الدبلوم اللازم، داعيا الراغبين في هذه الخدمات إلى التثبت مسبقا من مؤهلات الطبيب والإطار الذي يمارس فيه نشاطه.وقال إن المواطن بإمكانه الاستفسار والتثبت من الصفة المهنية للطبيب ومن مدى قانونية نشاطه، خاصة في ظل الانتشار الواسع للإعلانات المتعلقة بخدمات التجميل علىوبخصوص الإجراءات التي اتخذت في حق الطبيبة، أفاد الدكتور رمزي بنور بأن المعلومات التي وصلت إلى الجمعية من التفقدية العامة للصحة تفيد بأنه، كما تم أخذ التزام من الطبيبة المعنية بعدم ممارسة هذا النشاط في تونس.وأكد أن الجمعية ستواصل متابعة مثل هذه الملفات والتنسيق مع الجهات الرسمية، داعيا إلى مزيد اليقظة تجاه الأشخاص الذين يقدمون خدمات التجميل الطبي دون توفر الشروط القانونية والمهنية اللازمة.وفي ختام مداخلته، دعا رئيس الجمعية التونسية لطب التجميل والوقاية من الشيخوخة المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الإعلانات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وعدم اختيار الطبيب أو مركز التجميل بناء على الصور الترويجية أو الأسعار فقط.وشدد على ضرورة، باعتبار أن عمليات الحقن التجميلية، رغم انتشارها، قد تنطوي على مخاطر صحية عندما تتم خارج الإطار الطبي والرقابي المعتمد.