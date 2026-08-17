خسوف جزئي للقمر فجر الجمعة 28 أوت 2026
أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي، في بلاغ صادر عنه اليوم الاثنين، أن الأرض ستشهد فجر يوم الجمعة 28 أوت 2026، حسب التوقيت المحلي، ظاهرة فلكية تتمثل في خسوف جزئي للقمر، وذلك عندما يعبر القمر عبر ظل الأرض.
وأوضح المعهد أن الخسوف سيكون مرئيا، بدرجات متفاوتة، من مناطق واسعة من العالم، خاصة من أمريكا الشمالية والجنوبية والمحيط الهادئ وشرق آسيا وأستراليا ونيوزيلندا، إضافة إلى أجزاء من أوروبا وإفريقيا، مشيرا إلى أن مراحل الخسوف التي يمكن رصدها تختلف بحسب موقع الراصد وتوقيت طلوع أو غروب القمر.
مواعيد الخسوف في تونسووفق التوقيت المحلي، ستكون مراحل الخسوف المرئية من تونس على النحو التالي:
* 02:24: بداية الخسوف شبه الظلي.
* 03:34: بداية الخسوف الجزئي.
* 05:13: ذروة الخسوف.
* حوالي 05:52: غروب القمر بمدينة تونس.
وسيبلغ مقدار الخسوف في ذروته حوالي 0.93، ما يعني أن نحو 93 بالمائة من قطر القمر سيكون موجودا في ظل الأرض.
وسيكون القمر، عند بلوغ الخسوف ذروته، على ارتفاع يقارب 7 درجات فقط فوق الأفق الغربي في منطقة تونس الكبرى، ما يجعل متابعة الظاهرة في مراحلها الأخيرة مرتبطة بوضوح الأفق الغربي وظروف الرؤية.
مراحل لن تكون مرئية من تونسوبعد غروب القمر، ستتواصل الظاهرة فلكيا، لكن القمر سيكون تحت الأفق بالنسبة إلى تونس.
وتتمثل المراحل غير المرئية من البلاد في:
* 06:52 تقريبا: نهاية الخسوف الجزئي، وهي غير مرئية من تونس لأن القمر يكون تحت الأفق.
* 08:02: نهاية الخسوف شبه الظلي، وهي أيضا غير مرئية من البلاد للسبب نفسه.
وبذلك، لن يتمكن الراصد في تونس من مشاهدة كامل مراحل الخسوف، لكنه سيتمكن من متابعة الظاهرة من بدايتها شبه الظلية إلى غروب القمر، مع مشاهدة مرحلة الخسوف الجزئي إلى حين اقتراب القمر من الأفق الغربي.
وأكد المعهد الوطني للرصد الجوي أن رصد خسوف القمر بالعين المجردة لا يشكل أي خطر على العينين، كما يمكن استعمال المناظير والتلسكوبات لمتابعة الظاهرة وتصوير تفاصيل سطح القمر.
ويأتي هذا الموعد الفلكي الجديد لعشاق السماء في تونس والعالم، بعد كسوف الشمس الذي شهدته الأرض يوم 12 أوت 2026.
وأوضح المعهد أن الخسوف سيكون مرئيا، بدرجات متفاوتة، من مناطق واسعة من العالم، خاصة من أمريكا الشمالية والجنوبية والمحيط الهادئ وشرق آسيا وأستراليا ونيوزيلندا، إضافة إلى أجزاء من أوروبا وإفريقيا، مشيرا إلى أن مراحل الخسوف التي يمكن رصدها تختلف بحسب موقع الراصد وتوقيت طلوع أو غروب القمر.
مواعيد الخسوف في تونسووفق التوقيت المحلي، ستكون مراحل الخسوف المرئية من تونس على النحو التالي:
* 02:24: بداية الخسوف شبه الظلي.
* 03:34: بداية الخسوف الجزئي.
* 05:13: ذروة الخسوف.
* حوالي 05:52: غروب القمر بمدينة تونس.
وسيبلغ مقدار الخسوف في ذروته حوالي 0.93، ما يعني أن نحو 93 بالمائة من قطر القمر سيكون موجودا في ظل الأرض.
وسيكون القمر، عند بلوغ الخسوف ذروته، على ارتفاع يقارب 7 درجات فقط فوق الأفق الغربي في منطقة تونس الكبرى، ما يجعل متابعة الظاهرة في مراحلها الأخيرة مرتبطة بوضوح الأفق الغربي وظروف الرؤية.
مراحل لن تكون مرئية من تونسوبعد غروب القمر، ستتواصل الظاهرة فلكيا، لكن القمر سيكون تحت الأفق بالنسبة إلى تونس.
وتتمثل المراحل غير المرئية من البلاد في:
* 06:52 تقريبا: نهاية الخسوف الجزئي، وهي غير مرئية من تونس لأن القمر يكون تحت الأفق.
* 08:02: نهاية الخسوف شبه الظلي، وهي أيضا غير مرئية من البلاد للسبب نفسه.
وبذلك، لن يتمكن الراصد في تونس من مشاهدة كامل مراحل الخسوف، لكنه سيتمكن من متابعة الظاهرة من بدايتها شبه الظلية إلى غروب القمر، مع مشاهدة مرحلة الخسوف الجزئي إلى حين اقتراب القمر من الأفق الغربي.
وأكد المعهد الوطني للرصد الجوي أن رصد خسوف القمر بالعين المجردة لا يشكل أي خطر على العينين، كما يمكن استعمال المناظير والتلسكوبات لمتابعة الظاهرة وتصوير تفاصيل سطح القمر.
ويأتي هذا الموعد الفلكي الجديد لعشاق السماء في تونس والعالم، بعد كسوف الشمس الذي شهدته الأرض يوم 12 أوت 2026.
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