خسوف جزئي للقمر فجر الجمعة 28 أوت 2026

مواعيد الخسوف في تونس



مراحل لن تكون مرئية من تونس



أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي، في بلاغ صادر عنه اليوم الاثنين، أن الأرض ستشهد فجر يوم الجمعة 28 أوت 2026، حسب التوقيت المحلي، ظاهرة فلكية تتمثل في، وذلك عندما يعبر القمر عبر ظل الأرض.وأوضح المعهد أن الخسوف سيكون مرئيا، بدرجات متفاوتة، من مناطق واسعة من العالم، خاصة من، إضافة إلى أجزاء من أوروبا وإفريقيا، مشيرا إلى أن مراحل الخسوف التي يمكن رصدها تختلف بحسب موقع الراصد وتوقيت طلوع أو غروب القمر.ووفق التوقيت المحلي، ستكون مراحل الخسوف المرئية من تونس على النحو التالي:بداية الخسوف شبه الظلي.بداية الخسوف الجزئي.ذروة الخسوف.غروب القمر بمدينة تونس.وسيبلغ مقدار الخسوف في ذروته حوالي، ما يعني أن نحوسيكون موجودا في ظل الأرض.وسيكون القمر، عند بلوغ الخسوف ذروته، على ارتفاع يقاربفي منطقة تونس الكبرى، ما يجعل متابعة الظاهرة في مراحلها الأخيرة مرتبطة بوضوح الأفق الغربي وظروف الرؤية.وبعد غروب القمر، ستتواصل الظاهرة فلكيا، لكن القمر سيكون تحت الأفق بالنسبة إلى تونس.وتتمثل المراحل غير المرئية من البلاد في:نهاية الخسوف الجزئي، وهي غير مرئية من تونس لأن القمر يكون تحت الأفق.نهاية الخسوف شبه الظلي، وهي أيضا غير مرئية من البلاد للسبب نفسه.وبذلك، لن يتمكن الراصد في تونس من مشاهدة كامل مراحل الخسوف، لكنه سيتمكن من متابعة الظاهرة، مع مشاهدة مرحلة الخسوف الجزئي إلى حين اقتراب القمر من الأفق الغربي.وأكد المعهد الوطني للرصد الجوي أن، كما يمكن استعمال المناظير والتلسكوبات لمتابعة الظاهرة وتصوير تفاصيل سطح القمر.ويأتي هذا الموعد الفلكي الجديد لعشاق السماء في تونس والعالم، بعد