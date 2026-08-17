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الترجي الرياضي يعلن التعاقد مع المغربي عماد فراج الى غاية 2029

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Bookmark article    Publié le Lundi 17 Août 2026 - 13:37 قراءة: 0 د, 48 ث
      
اعلن الترجي الرياضي التونسي اليوم الاثنين عن انهاء كافة الاجراءات المتعلقة بالتعاقد مع اللاعب المغربي عماد فراج لمدة 3 سنوات ليكون بذلك على ذمة الفريق الى غاية 2029.
ويبلغ عماد فراج 27 عاما ويشغل خطة متوسط ميدان هجومي وقدم من نادي نفطجي الاذربيجاني.


وكان الترجي الرياضي قد اعلن قبل ايام عن انتداب البرازيلي لوكاس ريبيرو لمدة ثلاثة مواسم ليكون على ذمة الفريق الى غاية جوان 2029
ويبلغ ريبيرو 27 سنة من العمر ويشغل خطة مهاجم وسبق له اللعب بالخصوص في فريق صنداونز الجنوب افريقي.
وكان فريق الاحمر والاصفر افاد في وقت سابق برفع العقوبة المسلطة عن الجزائري يوسف البلايلي وتفعيل العقد الذي سبق ان امضاه مع النادي ليصبح مؤهلا لتعزيز الصفوف .

يذكر ان الترجي الرياضي كان عزز رصيده البشري في الميركاتو الصيفي بعدة لاعبين من بينهم البيروفي خيسوس كاستيلو وعادل بالطيب ومحمد الحاج محمود والكامروني مونييبي ورائد الشيخاوي.
ويستهل الترجي الرياضي بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم باستضافة النجم الساحلي يوم الاحد 23 اوت الجاري (س16 و 30 دق).
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