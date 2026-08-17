تونس العاصمة تحتضن الدورة ال14 للملتقيات الدولية للصحة والسلامة المهنية يومي 18 و19 نوفمبر 2026

تحتضن تونس العاصمة الدورة الرابعة عشرة للملتقيات الدولية للصحة والسلامة المهنية، التي ينظمها معهد الصحة والسلامة المهنية تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية، يومي 18 و19 نوفمبر المقبل حول موضوع " الاضطرابات العضلية الهيكلية متعددة المواقع...أيّ وقاية ".وتهدف هذه التظاهرة إلى تعميق فهم الاضطرابات العضلية الهيكلية متعددة المواقع، باعتبارها إحدى أبرز الإشكاليات في مجال الصحة المهنية، نظرا لانتشارها وانعكاساتها الصحية والاجتماعية والاقتصادية على العمال فضلا عن تأثيراتها على ظروف العمل وأداء المؤسساتوينظم هذا الحدث بالتعاون مع مخبر البحث بكلية الطب بتونس، في إطار توجه يرمي إلى تعزيز الصلة بين البحث العلمي وممارسات الوقاية في الوسط المهني.ومن المنتظر، أن تجمع الملتقيات نخبة من المختصين والباحثين التونسيين والدوليين لتقديم أحدث المستجدات العلمية والتقنية في مجال الاضطرابات العضلية الهيكلية، إلى جانب عرض تجارب وخبرات متصلة بتقييم المخاطر المهنية والمقاربات الإرجونومية واستراتيجيات الوقاية.ويتضمن البرنامج مائدة مستديرة لمناقشة تجارب ميدانية ومبادرات ناجحة في مجال الوقاية من المخاطر المهنية، وتبادل الخبرات بشأن الممارسات والاستراتيجيات المعتمدة في تونس وعلى الصعيد الدولي.وسيخصص جانب من التظاهرة للابتكار والوقاية، من خلال تنظيم هاكاثون يجمع كفاءات متعددة الاختصاصات للعمل على تطوير حلول رقمية وتكنولوجية مبتكرة من شأنها دعم الوقاية من الاضطرابات العضليةالهيكلية متعددة المواقع وتعزيز السلامة في بيئة العمل.وتتوج الفعاليات بحفل اختتام يتضمن تقديم النماذج الأولية التي تم تطويرها في إطار الهاكاثون، والإعلان عن المشاريع المتوجة وتسليم الجوائزوتعد هذه التظاهرة فضاء لتبادل الخبرات والمعارف ومناقشة سبل تطوير آليات الوقاية من المخاطر المهنية.رصد