ماجدة الرومي قبل اعتلائها ركح قرطاج : تونس احتضنتني ولن أنسى فضلها

غنت قصيدة لشاعر الخضراء "أبو القاسم الشابي"، وجاءت لتونس في مناسبات عديدة محملة برسائل الحب والمقاومة والسلام، وصافحت الجمهور التونسي لأول مرة سنة 1980 على المسرح الأثري بقرطاج، في بداية مسيرتها، وهي إلى اليوم ممتنة لتونس التي آمنت بها وبموهبتها.إنها ماجدة الرومي، التي تعود إلى تونس لتعتلي مسرح قرطاج الأثري في سهرة اختتام الدورة الستين لمهرجان قرطاج الدولي، يوم الإربعاء 19 أوت، في موعد فني جديد يجمعها بجمهورها في تونس، يقام أمام شبابيك مغلقة.وقبيل اعتلائها ركح قرطاج، كان للفنانة ماجدة الرومي الملقبة بـ"سفيرة الأغنية الراقية" لقاء مع وكالة تونس إفريقيا للأنباء، عبرت فيه مجددا عن حبها الشديد لتونس، وكشفت عن بعض ملامح برمجة حفلها واستعداداتها لملاقاة جمهورها.بدأت ماجدة الرومي مسيرتها الفنية بعد مشاركتها في برنامج "أستوديو الفن" في سبعينات القرن الماضي، لتواصل بعدها طريق الفن الملتزم وغنت أشعارا لنزار القباني وسعاد الصباح ومحمود درويش، لتمثل موسيقاها جزءا من الذاكرة الموسيقية العربية ومن أبرزها "اعتزلت الغرام " و "كن صديقي " و "طوق الياسمين "، وغيرها من الأغاني التي عززت مدونتها الموسيقية وظلت راسخة في الأذهان على مر الأجيال.وفي حديثها مع وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أبرزت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي أنها تستعد لحفلها في قرطاج منذ فترة، خاصة وأنها تسجل عودتها بعد غياب يقارب 8 سنوات، مشيرة إلى أنها ستقدم أعمالها الغنائية المشهورة إلى جانب 3 أغان جديدة سيكتشفها جمهور قرطاج لأول مرة وفق ما أكدته في هذا الحوار .وكشفت الفنانة، بالمناسبة، عن إعدادها باقة من الأغاني التونسية بمناسبة الذكرى ستين لمهرجان قرطاج الدولي العريق، من بينها أعمال للفنان الراحل الهادي الجويني، الذي وصفته بـ"الاستثنائي"، إلى جانب مختارات من أشهر أعمال الفنانة التونسية الراحلة صليحة.وعبرت ماجدة الرومي عن حبها الشديد لتونس واشتياقها لجمهورها، قائلة إن الشعب التونسي هو "أهلي وناسي"، وهو ما أثبتته مواقفها المساندة لتونس، حيث جاءت في زيارة خاصة سنة 2015، بصفتها سفيرة للسلام وأعربت عن تضامنها مع الشعب التونسي ضد الإرهاب، وذلك خلال زيارة أدتها في مارس 2015 إلى المتحف الوطني بباردو على إثر الهجوم المسلح الذي استهدف المتحف وتسبب في مقتل 23 شخصا وسقوط عدد من الجرحى.وخلال حوارها أمس مع وكالة تونس إفريقيا للأنباء توجهت الفنانة ماجدة الرومي بكلمة إلى جمهور قرطاج واعدة إياه بأنها "ستعبّر بصوتها عن الحب الذي تكنه لتونس ووفائها تجاهها"، قائلة "إنها لن تنسى كيف احتضنتها تونس في بدايتها".وتعتبر ماجدة الرومي من الفنانات القليلات اللواتي حظين باستقبال رسمي في قصر قرطاج، حيث استقبلها رئيس الجمهورية الراحل الباجي قايد السبسي سنة 2017 بمناسبة الذكرى 61 لعيد الاستقلال في تونس، كما منحت في أكتوبر 2010 الصنف الأول من الوسام الوطني للاستحقاق الثقافي تقديرا لمجهودها وتاريخها الفني.