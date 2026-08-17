أعوان وإطارات شركة فسفاط قفصة يقررون تنفيذ إضراب أيام 1 و2 و3 سبتمبر 2026 (اتحاد الشغل)

قرر أعوان وإطارات شركة فسفاط قفصة، الدخول في إضراب كامل أيام 1 و2 و3 سبتمبر 2026 في صورة عدم الاستجابة لجملة من المطالب، وفق ما جاء في برقية تنبيه بإضراب، صادرة اليوم الاثنين عن قسم الدواوين والمنشآت العمومية بالاتحاد العام التونسي للشغل.وتشمل مطالب أعوان وإطارات شركة فسفاط قفصة بالخصوص التطبيق الفوري لجميع محاضر الجلسات والإتفاقيات المبرمة وتفعيل الزيادات في الأجور والترفيع في منحة نهاية الوظيف على غرار المجمع الكيميائي التونسي والترفيع في المنحة التعويضية بنسبة 4 بالمائة، بالاضافة إلى إدماج زيادات أجور سنوات 2015 و2016 و2017 في الأجر الأساسي لكافة الأعوان.وجدد أعضاء المجلس القطاعي للمناجم المجتمعون يوم 30 جوان 2026 مطالبتهم بتطبيق مجموعة من النقاط وذلك إثر عدم رد الإدارة العامة وسلطة الإشراف على مراسلة بعقد جلسة عمل، وفق نص برقية التنبيه بإضراب التي تم توجيهها إلى كل من وزير الصناعة والطاقة والمناجم ووزير الشؤون الإجتماعية وكاتب عام الحكومة والمدير العام لتفقدية الشغل والمصالحة والمدير العام لشركة فسفاط قفصة.