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حملة نظافة بشاطىء الصخور ببنزرت أسفرت عن جمع 2421.5 كغ من النفايات

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Bookmark article    Publié le Lundi 17 Août 2026 - 12:51 قراءة: 0 د, 59 ث
      
نظمت منظمة Tounes Clean-Up، أمس الاحد، حملة نظافة بشاطىء الصخور ببنزرت، أسفرت عن جمع 2421.5 كغ من النفايات منها 1.5 طن من الزجاج و140 كغ من النفايات القابلة لاعادة التدوير و781 كغ من النفايات غير القابلة للتدوير

وتندرج هذه المبادرة ضمن العمل التطوعي البيئي للحد من التلوث والحفاظ على البيئة وتشجيع الفرز واعادة التدوير


وتعمل هذه الجمعية على إعداد مشروع يهدف إلى إدماج "البرباشة" وتشريكهم في عمليات فرز النفايات، حيث يتم الاستعداد لتركيز مركز فرز بالمدينة العتيقة بتونس، وفقا ما كشفه رئيس الجمعية حسام حمدي في شهر
ماي المقبل في تصريح لاحدى الاذعات


وقد حذر رئيس الجمعية من انعكاسات وتأثيرات العديد من الفضلات على الجانب البيئي والصحي على غرار أعقاب السجائر والبلاستيك والبلور

يشار، الى أن منظمة (Tounes Clean-Up) هي جمعية غير حكومية تونسية تأسست سنة 2019 وترتكز انشطتها على حماية البيئة والمحافظة على الطبيعة ومكافحة التغير المناخي من خلال العمل الميداني التطوعي.

وتقوم الجمعية يتنظيم حملات واسعة لتنظيف الشواطئ والأنهار والغابات وأحواض الطرقات من النفايات وجمع وفرز المواد القابلة لإعادة التدوير مثل البلاستيك بالتعاون مع الشركاء المحليين الى جانب المشاركة الفعالة
في مبادرات إعادة التشجير وحماية الغطاء النباتي ضمن مبادرة "تونس خضراء" وإطلاق حملات توعوية للشباب والمواطنين بأهمية الحفاظ على النظافة البيئية والتصدي للتلوث.
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