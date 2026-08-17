نظمت منظمة Tounes Clean-Up، أمس الاحد، حملة نظافة بشاطىء الصخور ببنزرت، أسفرت عن جمع 2421.5 كغ من النفايات منها 1.5 طن من الزجاج و140 كغ من النفايات القابلة لاعادة التدوير و781 كغ من النفايات غير القابلة للتدويروتندرج هذه المبادرة ضمن العمل التطوعي البيئي للحد من التلوث والحفاظ على البيئة وتشجيع الفرز واعادة التدويروتعمل هذه الجمعية على إعداد مشروع يهدف إلى إدماج "البرباشة" وتشريكهم في عمليات فرز النفايات، حيث يتم الاستعداد لتركيز مركز فرز بالمدينة العتيقة بتونس، وفقا ما كشفه رئيس الجمعية حسام حمدي في شهرماي المقبل في تصريح لاحدى الاذعاتوقد حذر رئيس الجمعية من انعكاسات وتأثيرات العديد من الفضلات على الجانب البيئي والصحي على غرار أعقاب السجائر والبلاستيك والبلوريشار، الى أن منظمة (Tounes Clean-Up) هي جمعية غير حكومية تونسية تأسست سنة 2019 وترتكز انشطتها على حماية البيئة والمحافظة على الطبيعة ومكافحة التغير المناخي من خلال العمل الميداني التطوعي.وتقوم الجمعية يتنظيم حملات واسعة لتنظيف الشواطئ والأنهار والغابات وأحواض الطرقات من النفايات وجمع وفرز المواد القابلة لإعادة التدوير مثل البلاستيك بالتعاون مع الشركاء المحليين الى جانب المشاركة الفعالةفي مبادرات إعادة التشجير وحماية الغطاء النباتي ضمن مبادرة "تونس خضراء" وإطلاق حملات توعوية للشباب والمواطنين بأهمية الحفاظ على النظافة البيئية والتصدي للتلوث.