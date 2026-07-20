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جلسة عمل بين وزيرة العدل ومدير المعهد الأعلى للمحاماة

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a5e54ffe0d916.40026510_fehigpojqlknm.jpg>
Bookmark article    Publié le Lundi 20 Juillet 2026 - 15:42 قراءة: 0 د, 25 ث
      
عقدت وزيرة العدل ليلى جفال، اليوم الاثنين بمقر الوزارة، جلسة عمل مع مدير المعهد الأعلى للمحاماة عماد فرحات، وفق بلاغ نشرته الوزارة.

وقدم مدير المعهد الأعلى للمحاماة بالمناسبة، عرضا بخصوص سير عمل المؤسسة، ومقترحات تطوير النصوص القانونية المنظمة لها، ومراجعتها على مستوى مواد ومحاور التدريس، بما يضمن تحسين جودة التكوين الأساسي للمحامين الدارسين.


كما تناولت جلسة العمل، الاستعدادات لتنظيم المناظرة المقبلة للدخول للمعهد الأعلى للمحاماة من مختلف جوانبها التشريعية واللوجستية، خاصة فيما يتعلق بمراجعة نظام تأجير المكلفين بالتدريس والتكوين والأعمال الاستثنائية بالمعهد المذكور.
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