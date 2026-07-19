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منوبة: الايام الجهوية للتوجيه الجامعي تساعد على اتخاذ قرارات تتناسب مع ميولات التلميذ وقدراته

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Bookmark article    Publié le Dimanche 19 Juillet 2026 - 16:12 قراءة: 1 د, 3 ث
      
 نظمت المندوبية الجهوية للتربية بمنوبة بداية جويلية الجاري والى نهاية هذا ا الاسبوع، الأيام الجهويّة حول التّوجيه الجامعي لفائدة الناجحين في دورتي امتحانات الباكالوريا بعدد من  معاهد الجهة، بما قد يساعدهم على اتخاذ قرارات  توجيه تناسب ميولاتهم وقدراتهم وتمهّد لهم طريق النجاح في مستقبلهم الدراسي والمهني، وفق تصريح المستشار العام في الإعلام والتوجيه المدرسي بالمندوبية حسن جمالي لصحفية "وات".
وارتكزت اللقاءات على مرافقة التّلاميذ النّاجحين في امتحان البكالوريا في مسارهم الدراسي وتقديم النّصائح التوجيهية والمعطيات اللّازمة لاختيار المسارات الجامعية والمهنية المناسبة، وذلك ضمن مجموعة لقاءات كانت قد انطلقت من الفرع الجهوي للتّكوين وتطوير الكفاءات وتواصلت بالمعهد النموذجي بمنوبة وباقي معاهد بقية المعتمديات. 
وكانت اللقاءات، وفق ذات المصدر، مناسبة لفهم الناجحين لمساراتهم الجامعية التى تتناسب مع مؤهلاتهم ومعدلاتهم واعدادهم التى تحصلوا عليها في امتحان الباكالوريا، ومدهم بالمعلومات والمعطيات المتعلقة بالاختصاصات والمسارات والشعب التي توفرها المؤسسات الجامعية وكيفية الاختيار بينها. 

وتُعد هذه الفضاءات مصادر موثوقة للمعلومة، لأنها تتيح للناجحين التواصل مباشرة مع مستشاري الإعلام والتوجيه الجامعي وممثلي الجامعات والحصول على معلومات دقيقة تساعدهم على اتخاذ القرار المناسب، وفق جمالي.
 يذكر ان لقاءات التوجيه المدرسي بالمعاهد الثانوية تواصلت طيلة السنة بصفة منتظمة، باشراف أربعة مكلفين بالتوجيه والإعلام وبالتعاون مع الأساتذة بمعدل استاذين عن كل معهد، وذلك في إطار دعم التلاميذ ومساعدتهم على حسن اختيار مساراتهم الدراسية والمهنية والحد من الحيرة والارتباك عند اتخاذ القرار.
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