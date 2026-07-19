JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 16:12 Tunis

بن عروس: الموقع الاثري سيكون مفتوحا للعموم يومين نهاية كل أسبوع الى حين اعتماد صيغة مثلى لتنظيم زيارته

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a5cad794def70.26237046_pjgmkehoinflq.jpg>
Bookmark article    Publié le Dimanche 19 Juillet 2026 - 14:45 قراءة: 2 د, 11 ث
      
سيكون الموقع الاثري ببن عروس الواقع في حوزة المركز الثقافي والرياضي للشباب على ذمة عموم الزوار والباحثين والمختصين للاستكشاف والاطلاع نهاية كل أسبوع (السبت والأحد) وذلك بصفة مؤقتة الى حين اعتماد صيغة مثلى ونهائية تنظم عملية زيارته من قبل العموم.
واوضح الباحث بالمعهد الوطني للتراث نزار بن سليمان، لصحفي وكالة تونس افريقيا للأنباء، انه تم الاتفاق بعد افتتاح الموقع رسميا، ان تتولى لجنة من المعهد الوطني للتراث، الاشراف على تنظيم زيارة الموقع والولوج اليه للحفاظ عليه وعلى تجهيزاته وارشاد الزائرين والباحثين والمختصين وتوجيههم وتعريفهم بمختلف مكوناته.
وتم افتتاح الموقع مساء الخميس الماضي، بعد استكمال كل المراحل المتعلقة بالحفريات وتدعيم مكوناته وتجهيزه، وتنفيذ ما نصت عليه اتفاقية التعاون الثنائي الممضاة بين المعهد الوطني للتراث والمركز الوطني للبحوث الاثرية الصينية والمتعلقة بالموقع الاثري ببن عروس في نهاية شهر جوان 2023.

ويمثل تجهيز الموقع، المرحلة الأخيرة قبل فتحه للعموم، حيث تمت تهيئة المدرجات الموصلة اليه ووضع بوابة رئيسية له وترصيف أرضية المسار ومسلك الزيارة كما تم وضع خريطة وممر حديدي يوصل الى كل مكونات الموقع والمتمثلة في المعبد والحي الحرفي والمنزل الروماني والحمام الخاص الملاصق للمنزل الذي تمت حمايته بواقي بلوري للحفاظ عليه، كما تم وضع لوحات تفسيرية لكل مكون ولافتات توجيهية للمسار ولوحات تحاكي تصورا للموقع خلال الفترة الرومانية إضافة الى لوحة تمثل تصميما للموقع بكل اجزائه.
يذكر انه بعد الامضاء على اتفاقية التعاون بين الجانبين نهاية شهر جوان 2023 ، تولى فريق مشترك من الباحثين من المعهد الوطني للتراث والمركز الوطني للبحوث الاثرية بجمهورية الصين الشعبية، القيام بسلسلة من الاعمال بدأت بإنجاز عملية المسح الجيوفيزيائي للموقع ثم في مرحلة ثانية القيام بالحفريات لاستكشاف مختلف المكوّنات ومن ثم تقسيمها وتحديد هويتها بشكل جيّد، وفق مقاييس تضمن احترام تسلسل الطّبقات الأثرية والفصل بينها وصولا الى المرحلة الثالثة والمتمثلة في القيام بدراسة "اللقى الأثرية" (البقايا المادية) وتحديد تاريخها وقيمتها، ونشر نتائج الأبحاث المجراة على ضوء ما تم الكشف عنه للمساعدة في تأريخ الأزمنة التي يقع الاشتغال على اكتشافها من خلال عملية الحفر.
وتبلغ مساحة الموقع الاثري ببن عروس والذي تم اكتشافه عفويا سنة 2019، خلال أشغال تشييد المركب الثقافي والرياضي للشباب المموّل أيضا من قبل جمهورية الصين الشعبية ، 9000 متر مربّع ، ويتكون أساسا وفق الاكتشافات التي تم إجراؤها من معلم رئيسي وهو المعبد الذي يعود تشييده إلى الفترة القرطاجية ، وتواصل استعماله خلال الفترة الرومانية، وعدد من بقايا الأحياء السكنية والحرفية التي تواصل استعمالها من الفترة الرّومانية وحتى نهاية الفترة القديمة، فضلا عن الحمام الروماني الخاص وعدد من بقايا المعاصر التي تعود أيضا إلى الفترة الرّومانية.

يشار الى انه جرى افتتاح الموقع، بحضور المدير العام للمعهد الوطني للتراث طارق البكوش وسفير جمهورية الصين الشعبية بتونس وان لي ونائبة مدير المركز الوطني للبحوث الأثرية الصيني تونغ وي إلى جانب عدد من المسؤولين والباحثين والخبراء من الجانبين التونسي والصيني..
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 333146

babnet

كل الأخبار...

16:12 - منوبة: الايام الجهوية للتوجيه الجامعي تساعد على اتخاذ قرارات تتناسب مع ميولات التلميذ وقدراته
15:31 - حجز أكثر من 110 أطنان من الأغذية غير الآمنة ومنع ترويج 50 طنا من العسل وشبيه العسل
15:24 - المدرسة النسوية لينا بن مهني تعلن عن فتح باب التّرشحات للدورة السادسة 2027/2026
15:17 - نابل: أضرار جسيمة تلحق بمحصول الطماطم بسبب الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي عن وحدات التحويل
15:09 - مرصد شاهد: نسبة المشاركة "لم تبلغ 1 بالمائة إلى حدود الساعة الثانية عشرة ظهرا"
14:45 - بن عروس: الموقع الاثري سيكون مفتوحا للعموم يومين نهاية كل أسبوع الى حين اعتماد صيغة مثلى لتنظيم زيارته
14:05 - رواية "المنصرمون" للكاتب التونسي عماد قيدة ضمن القائمة القصيرة لجائزة خالد خليفة للرواية في دورتها الثانية
13:41 - إصلاح المنظومة التربوية للفترة 2026-2030 سيرتكز على مراجعة المناهج والزمن المدرسي وتعزيز الرقمنة
13:31 - آرام بالحاج: أزمة الكهرباء في تونس نتيجة تراكمات... والإصلاحات لم تعد تحتمل التأجيل
13:15 - برنامج سهرات المهرجانات الصيفية في تونس ليوم الأحد 19 جويلية
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
World Cup 2026
 WC 2026  20:00 Spa - Arg | | beIN Sports
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 19 جويلية 2026 | 4 صفر 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:22
19:38
16:16
12:33
05:15
03:29
الرطــوبة:
% 13
Babnet
Babnet43°
41° Babnet
الــرياح:
4.54 كم/س
Babnet
Babnet32°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
43°-32
42°-32
45°-32
42°-31
40°-29
  • Avoirs en devises 22769,1
  • (17/07)
  • Jours d'importation 90
  • 1 € = 3,37855 DT
  • (17/07)
  • 1 $ = 2,94826 DT
  • Solde Compte du Trésor     (16/07)     841,5 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (16/07)   29291 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio