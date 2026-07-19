الاتحاد الفرنسي يعلن رحيل ديدييه ديشامب بعد مونديال 2026

أعلنرحيل مدرب المنتخب الأول، وذلك عقب خسارة المنتخب الفرنسي أمام نظيره الإنجليزي بنتيجةفي مباراة تحديد المركز الثالث لبطولة، التي أقيمت أمس السبت على ملعبوأكد الاتحاد، في بيان، أن ديشامب يحتل مكانة استثنائية في تاريخ كرة القدم الفرنسية، بعدما قاد المنتخب قائدا إلى التتويج بكأس العالموبطولة أمم أوروبا، قبل أن يقوده مدربا إلى إحراز لقببعد عشرين عاما من تتويجه لاعبا.وأشاد الاتحاد بما وصفه بـ"العمل الاستثنائي" الذي أنجزه ديشامب منذ توليه قيادة المنتخب عام، مشيرا إلى أنه جسد طوال مسيرته قيم الانضباط وروح الفريق والالتزام بقميص المنتخب، وأسهم في إعادة فرنسا إلى مصاف المنتخبات العالمية.وأضاف أن المنتخب الفرنسي توج تحت قيادته بلقب، كما بلغ عدة نهائيات كبرى، محافظا على مستوى ثابت من الأداء والنتائج على امتدادوأوضح البيان أن المدرب، البالغ من العمر، أشرف على المنتخب في، حقق خلالها، وأسهم في تطوير أجيال من اللاعبين الدوليين، وترسيخ ثقافة الأداء والمسؤولية، وتعزيز العلاقة بين المنتخب الفرنسي وجماهيره.يذكر أن المنتخب الفرنسي، بطل نسختي، كان قد حل وصيفا فيبعد خسارته المباراة النهائية أمام الأرجنتين بركلات الترجيح، إثر انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل