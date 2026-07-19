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الاتحاد الفرنسي يعلن رحيل ديدييه ديشامب بعد مونديال 2026

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Bookmark article    Publié le Dimanche 19 Juillet 2026 - 11:36 قراءة: 1 د, 4 ث
      
أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم رحيل مدرب المنتخب الأول ديدييه ديشامب، وذلك عقب خسارة المنتخب الفرنسي أمام نظيره الإنجليزي بنتيجة 6-4 في مباراة تحديد المركز الثالث لبطولة كأس العالم 2026، التي أقيمت أمس السبت على ملعب ميامي.

وأكد الاتحاد، في بيان، أن ديشامب يحتل مكانة استثنائية في تاريخ كرة القدم الفرنسية، بعدما قاد المنتخب قائدا إلى التتويج بكأس العالم 1998 وبطولة أمم أوروبا 2000، قبل أن يقوده مدربا إلى إحراز لقب كأس العالم 2018 بعد عشرين عاما من تتويجه لاعبا.


وأشاد الاتحاد بما وصفه بـ"العمل الاستثنائي" الذي أنجزه ديشامب منذ توليه قيادة المنتخب عام 2012، مشيرا إلى أنه جسد طوال مسيرته قيم الانضباط وروح الفريق والالتزام بقميص المنتخب، وأسهم في إعادة فرنسا إلى مصاف المنتخبات العالمية.


وأضاف أن المنتخب الفرنسي توج تحت قيادته بلقب كأس العالم 2018 ودوري الأمم الأوروبية 2021، كما بلغ عدة نهائيات كبرى، محافظا على مستوى ثابت من الأداء والنتائج على امتداد 14 عاما.

وأوضح البيان أن المدرب، البالغ من العمر 57 عاما، أشرف على المنتخب في 185 مباراة، حقق خلالها 120 انتصارا، وأسهم في تطوير أجيال من اللاعبين الدوليين، وترسيخ ثقافة الأداء والمسؤولية، وتعزيز العلاقة بين المنتخب الفرنسي وجماهيره.

يذكر أن المنتخب الفرنسي، بطل نسختي 1998 و2018، كان قد حل وصيفا في مونديال قطر 2022 بعد خسارته المباراة النهائية أمام الأرجنتين بركلات الترجيح 4-2، إثر انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 3-3.
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