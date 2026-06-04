تسعة وتسعون طفلا توفّوا جرّاء حوادث المرور في 2025 (جمعيّة سفراء السّلامة المرورية)

كشفت رئيسة جمعية سفراء السلامة المرورية عفاف بن غنيّة، أنّ 99 طفلا توفّوا جرّاء حوادث المرور في سنة 2025، مؤكدة أن هذا العدد صادم ومفزع نظرا إلى أنّ الأطفال فئة هشّة في حوادث الطرقات، وهو ما يستوجب مزيد التشديد في تطبيق القانون الصّادر في جوان 2023 والقاضي بضرورة الالتزام بسرعة 30كم/س في محيط المؤسسات التربوية والجامعيّة ومراكز التكوين والمنشآت الرّياضية.ولاحظت بن غنيّة في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، خلال ورشة عمل نظّمتها جمعية سفراء السلامة المرورية اليوم الخميس حول السلامة المرورية لفائدة رؤساء الوحدات المرورية بعنوان "مناطق 30 كم/س من الإطار القانوني إلى التطبيق الميداني"، أنّ الإحصائيات تكشف أنّ 50 بالمائة من ضحايا حوادث المرور من فئة الشباب.كما أكدت أنّ حوادث المرور تتصاعد بشكل كبير داخل مناطق العمران التي يفترض أنها مناطق محدّدة السّرعة، وهو ما دفع الجمعية إلى تنظيم سلسلة دورات تحسيسية استهدفت في البداية البلديّات والإدرات الجهويّة للتّجهيز (نظرا إلى أنّ وزارة التجهيز معنية بتهيئة علامات الطريق المحدّدة للسرعة) وكذلك مديري المؤسسات التربوية.وبيّنت أن ورشة اليوم المنظّمة بالتعاون مع هياكل وزارة الداخلية وبمشاركة عدد من الوزارات على غرار وزارات النقل التجهيز والإسكان الصحة والتربية، وكذلك البلديات ومكونات المجتمع المدني المعنية، إلى جانب المرصد الوطني السلامة، تستهدف رؤساء وحدات شرطة وحرس المرور بولايات تونس الكبرى، وتهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية مناطق 30 كم/س والدّفع باتجاه التطبيق الفعلي للإجراءات المرتبطة بها بما يساهم في حماية مستعملي الطريق خاصة الفئات الهشة ومن بينها الأطفال والشباب، بمحيط المؤسسات التربوية.وذكّرت في هذا الإطار بأنّ القانون الخاص بتخفيض السرعة الإجباري في محيط المؤسسات التربوية والجامعيّة ومراكز التكوين والمنشآت الراياضية صدر سنة 2023 تبعا لحملة كبيرة انطلقت فيها الجمعية منذ سنة 2018 مع الهياكل المعنيّة إيمانا منها بضرورة الالتزام بسرعة 30كم/س في محيط المؤسسات التربوية وما شابهها، وذلك بعد مجموعة من الدراسات العلميّة قامت بها الجمعية بيّنت خطورة الحوادث التي تحصل في محيط المؤسسات ىالتربوية والأرقام الصّادمة النّاجمة عنها.وشدّدت رئيسة الجمعيّة على أنّ الهدف الرئيسي من هذه الورشة هو تعزيز الوعى لدى المشاركين بضرورة إعطاء أهمية لمناطق 30 كم/س من خلال الحرص على تطبيق مختلف الاجراءات ذات العلاقة بما يضمن حماية الفئات الهشة وخاصة الأطفال والشباب في محيط المؤسسات التربوية، إلأى جانب تعزيز الوعي بأهمية حماية مستعملى الطريق وترسيخ ثقافة السلامة المرورية كمسؤولية مشتركة وتطوير فهم آليات تطبيق مناطق 30 كم / س وتشخيص التحديات واقتراح الحلول العملية لمعالجتها وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين.