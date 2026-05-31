في موسم تكاثر طائر نورس أودوين وكالة حماية الشريط السّاحلي تحذر من لمس أو حمل أي طائر برّي

اشارت وكالة حماية وتهيئة الشريط السّاحلي إلى أنها سجلت بعض التجاوزات والاعتداءات على صغار طائر نورس أودوين وأعشاشه،مؤخراً، وهو ما يشكل تهديداً مباشراً لنجاح موسم التكاثر وللمخزون الطبيعي لهذه الأنواع الحساسة.وأوضحت،في بلاغ الاحد، ان هذه الفترة من السنة تشهد موسم تكاثرهذا الطائر وهو من الطيور البحرية النادرة والمحمية التي تتخذ من جزيرتي زمبرة وزمبرتة موطناً للتعشيش والتكاثر.وحذرت من لمس أو حمل أي طائر بري، سواء كان فرخاً أو طائراً بالغاً، لما قد يسببه ذلك من إزعاج للحياة البرية، إضافة إلى امكانية حمل بعض الطيور لأمراض أو فيروسات قد تنتقل إلى الإنسان.وذكرت الوكالة بضرورة عدم الاقتراب من الأعشاش أو صغار الطيور وعدم محاولة نقلها أو التقاط الصور بجوارها فضلا عن تحجير الإرساء أو النزول على سواحل الحديقة الوطنية زمبرة وزمبرتة إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق من الجهات المختصة.وشدّدت وكالة حماية وتهيئة الشريط السّاحلي على أن حماية التنوع البيولوجي مسؤولية مشتركة، واحترام القوانين المنظمة للفضاءات المحمية يساهم في المحافظة على هذا التراث الطبيعي الفريد للأجيال القادمة.