مونديال 2026 - منتخب جنوب افريقيا يسافر غدا الى المكسيك

Publié le Dimanche 31 Mai 2026 - 21:50
      
قال ‌جايتون مكنزي وزير الرياضة يوم الأحد إن منتخب جنوب أفريقيا سيتوجه إلى كأس العالم لكرة القدم يوم الاثنين، ⁠أي بعد يوم واحد من الموعد المقرر، بعد أن حصل جميع اللاعبين على تأشيرات السفر عبر الولايات المتحدة.
وكان من المقرر أن يغادر الفريق على ​متن طائرة خاصة متجهة إلى معسكره التدريبي في مدينة باتشوكا المكسيكية، لكن تم تأجيل ذلك بينما كان ⁠يحاول اتحاد جنوب أفريقيا لكرة القدم الانتهاء من الأوراق المطلوبة.
وقال وزير الرياضة جايتون مكنزي في منشور عبر منصة ⁠إكس "حصل جميع لاعبي بافانا بافانا (لقب منتخب جنوب أفريقيا) على تأشيراتهم للسفر إلى الولايات المتحدة. ولم يتبق سوى مساعد المدرب وطبيب الفريق ورئيس الأمن ومحلل واحد. وستغادر الرحلة المستأجرة غدا (الاثنين)".

وكان قد وجه في وقت سابق انتقادا شديد اللهجة إلى اتحاد جنوب أفريقيا للعبة بشأن مشاكل الأوراق الرسمية، واصفا إياها بأنها "محرجة وغير عادلة على الإطلاق تجاه اللاعبين والطاقم الفني"، مضيفا "إنهم ​يجعلوننا نبدو كالحمقى".
وقال الاتحاد المحلي في بيان إن الفريق لم يتمكن من السفر صباح اليوم كما هو مخطط له بسبب "مشكلات تتعلق بالتأشيرات" لبعض اللاعبين والمسؤولين.
وتلعب جنوب أفريقيا في المباراة الافتتاحية لكأس ⁠العالم ضد المكسيك، إحدى الدول المضيفة للبطولة، في مكسيكو سيتي يوم 11 جوان المقبل، وتشارك في النهائيات للمرة الأولى منذ أن استضافت البطولة عام 2010.

وكان المدرب هوغو بروس تحدث سابقا عن رغبته في الوصول إلى المكسيك بحلول أول جوان على أقصى تقدير، لتمكين لاعبيه من التعافي من إرهاق السفر والتأقلم مع الارتفاع، لكنهم سيصلون الآن بعد يوم واحد..
وتقع مدينة باتشوكا على ارتفاع 2432 مترا فوق مستوى ‌سطح البحر، أي أعلى بحوالي 680 مترا (2200 قدم) ⁠مقارنة بجوهانسبرغ.
ومن المفترض أن تلتقي جنوب أفريقيا مع جاميكا في المكسيك يوم الجمعة في مباراة ودية أخيرة قبل كأس العالم.
وكاد خطأ إداري في التصفيات أن ‌يكلفها مقعدها في النهائيات عندما ألغي فوزها 2-صفر على ليسوتو بعد أن أشركت تيبوهو موكوينا غيرالمؤهل للمشاركة بسبب الإيقاف لتراكم الإنذارات.
ورغم ذلك، أنهى المنتخب التصفيات متقدما بفارق ‌نقطة واحدة ⁠على نيجيريا وبنين في مجموعته.
وستلتقي جنوب أفريقيا في المجموعة الأولى أيضا مع جمهورية التشيك (18 جوان) في أتلانتا وكوريا الجنوبية (24 جوان) في مونتيري. 
