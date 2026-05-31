Babnet

سليانة: قافلة صحية وورشات تثقيفية وأنشطة ترفيهيّة لفائدة التساء والأطفال في منطقة الغمالية بمناسبة عيد الأمّهات

نظّمت مصالح المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بسليانة، اليوم الأحد، بمنطقة الغمالية من معتمدية سليانة الجنوبية، قافلة صحية وورشات تثقيفية وأنشطة جماعيّة لفائدة متساكنات المنطقة وأطفالهن، احتفاء بعيد الأمهات، وذلك وبالإشتراك مع مصالح المندوبية الجهوية لديوان الأسرة والعمران البشري، وجمعية جنان السرجن ومركز الدفاع والإدماج الاجتماعي، وقرية الأطفال "س. و. س".

وبيّنت المندوبة الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بسليانة،عائدة نصر، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ القافلة الصحية تضمّنت عيادات لتقصي أمراض ضغط الدم والسكري، فيما أمّن كل من النادي المتنقل 1 و 2 الأنشطة الترفيهييّة، مشيرة إلى أنّ جميع مؤسسات الطفولة بالجهة تحتفي بعيد الأمهات بما في ذلك الروضتان العموميتان بوعرادة و العروسة.

وأضافت أنّ البرنامج الإحتفالي شمل أيضا زيارة قسم التوليد بالمستشفى الجهوي بسليانة، وتقديم هدايا رمزية للأمهات حديثات الولادة، وزيارة أمهات قرية الأطفال "س. و. س" اعترافاا بدورهن الإنساني التربوي.
من جهته، اعتبر رئيس جمعية جنان السرج، محرز الغملولي، أن عيد الأمهات يعتبر فرصة للإعتراف بتضحيات الأم في سبيل أسرتها لذلك قدمت مصالح الجمعية جملة من الهدايا الرمزية لهن، مؤكدا على أهمية هذه القافلة المندرجة في إطار تقريب الخدمات للنساء والتقصي المبكر حول الأمراض التي تهدّد صحتهن.
