Babnet

بن عروس: تواصل تنظيم سلسلة أيام تحسيسية للتعريف بالبرنامج الوطني لريادة الاعمال النسائية والاستثمار "رائدات"

تتواصل بولاية بن عروس سلسلة أيام تحسيسية وتوعوية للتعريف بالبرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار "رائدات" في صبغته الجديدة، وفق ما أفادت به رئيسة مصلحة الأسرة والمرأة بالمندوبية الجهوية للمرأة والأسرة وكبار السن ببن عروس جواهر ميلاد .
 وأبرزت ميلاد، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن مصالح المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والاسرة ببن عروس ستنظم بالتعاون مع المندوبية الجهوية للتشغيل، خلال الأيام القلية القادمة، أياما تحسيسية لفائدة النساء الراغبات في بعث المشاريع بمنطقتي مرناق وبومهل لعرض التوجهات الخاصة ببرنامج ريادة الاعمال النسائية "رائدات" لسنة 2026، وإبراز المجالات الواعدة لبعث المشاريع والتعريف بمختلف آليات التمويل وهياكل المساندة المتاحة.
  وأشارت إلى أنّه تم تنظيم يوم توعوي تحسيسي بالمحمدية، خلال الأسبوع المنقضي، بالشراكة مع بلدية المكان، والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ببن عروس، ودائرة المرأة الريفية بالمحمدية، خصّص للتعريف ببرنامج "رائدات" في صيغته الجديدة، وللاجابة عن الاستفسارات المتعلقة بآليات التمويل.

 وأكّدت، بالمناسبة، على أهمية البرنامج الوطني في صيغته الجديدة،  سيما وأنّه يرمي الى  لتعزيز نسق  الاستثمار النسائي في القطاعات الواعدة  وذات القيمة المضافة  لفائدة النساء والفتيات صاحبات أفكار المشاريع، والراغبات في إحداث او توسعة مشاريع ودعم المبادرة الخاصة.
يذكر أنّ وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ، أسماء الجابري، قد أعلنت خلال إشرافها على اجتماع لجنة قيادة البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائيّة والاستثمار "رائدات"، أنّ سنة 2026 ستشهد الشروع في تنفيذ إجراء جديد يمكّن الفتيات من الفئة العمرية 18 / 25 من الانتفاع بقروض ميسّرة في إطار برنامج "رائدات" بسقف تمويل في حدود 15 ألف دينار دون فائض بهدف مزيد تشجيع الشابات على المبادرة الخاصّة وتعزيز انخراطهنّ في عالم ريادة الأعمال.
كل الأخبار...

