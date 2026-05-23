الهيئة العامة للشراكة بين القطاعين العام والخاص تستعرض تفاصيل مشروع تهيئة مشروع بن غياضة بالمهدية

أسندت الدولة التونسية، في إطار المبادرة الحكومية الرامية إلى دفع المشاريع ذات المصلحة العامة وتسريع إنجاز المشاريع العمومية المهيكلة الكبرى، إلى الهيئة العامة للشراكة بين القطاعين العام والخاص مهمة قيادة وهيكلة ومرافقة تطوير مشروع "بن غياضة" بولاية المهدية، والذي يمثل، حالياً، أحد أبرز فرص التحول الحضري والسياحي والترابي في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط.ويمتد هذا المشروع الاستراتيجي على مساحة تناهز 142 هكتاراً من الأراضي الساحلية والبحرية على الساحل التونسي، وهي عقارات مملوكة بالكامل للدولة التونسية، مما يوفر إطاراً عقارياً آمناً ومضموناً ومناسباً لتنفيذ تنمية مندمجة ومستدامة واسعة النطاق.وسيتم تطوير المشروع بصيغة الشراكة بين القطاعين العام والخاص لضمان حوكمة واضحة ومهيكلة وفق ما تم الإفصاح عنه على هامش صالون قرطاج للبناء والتشييد (19 - 24 ماي 2026 بقصر المعارض بالكرم).وتندرج هذه المقاربة ضمن رؤية تنموية تقودها السلطات التونسية بهدف استقطاب شركاء استراتيجيين قادرين على تقديم الخبرة والتمويل والمعرفة في مجال تطوير الوجهات المندمجة.وتتولى لجنة قيادة مخصصة الإشراف على المشروع، وهي تضم أبرز المتدخلين العموميين المعنيين، بما يضمن التنسيق والمتابعة الاستراتيجية لتقدمه.وتجمع هذه اللجنة، أساساً، السلطات الجهوية والمحلية وشركة دراسات وتهيئة سبخة بن غياضة إلى جانب وزارة التجهيز والإسكان ومختلف الأطراف العمومية الفاعلة في منظومة حوكمة المشروع.ويتضمن التصور التنموي للمشروع إحداث حيّ جديد للواجهة البحرية يتمحور حول البحيرة ويتألف من مكونات متكاملة ومندمجة تشمل وحدات سكنية فاخرة وعرضاً فندقياً وسياحياً ذا مواصفات عالمية إلى جانب فضاءات تجارية وثقافية، وترفيهية ومرافق عمومية وبنية تحتية حضرية حديثة فضلا عن تثمين للمشهد البيئي والطبيعي للشريط الساحلي والبحيرة.وترتكز استراتيجية تطوير المشروع على خلق القيمة، بما يتيح نمواً تدريجياً للاستثمارات واستيعاباً أفضل لطلبات السوق، فضلاً عن تحسين الانعكاسات الاقتصادية والمحلية في كل مرحلة من مراحل الإنجاز، بهدف تعزيز الجاذبية الاقتصادية والسياحية لجهة المهدية، وتكريس نموذج مبتكر لتثمين الملك العمومي يقوم على مبادئ الاستدامة، الحوكمة الرشيدة، والنجاعة الاقتصادية.وفي مرحلته الحالية، يدخل المشروع خطوة حاسمة تهدف إلى تحديد شريك استراتيجي، مما يمهد الطريق لبروز وجهة متوسطية مرجعية جديدة مدعومة برؤية طموحة وهيكلة مؤسساتية قوية من قبل السلطات العمومية التونسية وفق تصور الهيئة العامة للشراكة بين القطاعين والعام والخاص .وفي هذا السياق، سجلت الهيئة حضورها في الورشات المخصصة لمشروع بن غياضة بالمهدية، والتي تم تنظيمها بمناسبة الصالون الدولي للبناء والتشييد "قرطاج 2026" بقصر المعارض بالكرم، وذلك داخل جناح ولاية المهدية.وقد شكلت هذه الورشات فرصة لاستعراض التوجهات الاستراتيجية الكبرى وفرص الاستثمار المتاحة في هذا المشروع الهيكلي، بالإضافة إلى الآليات المؤسساتية والمالية المعتمدة لتنفيذه. ويندرج المشروع ضمن برنامج مساعدة فنية مخصص لمرافقة الحكومة التونسية في اختيار شريك استراتيجي دولي قادر على المساهمة في تطوير وإشعاع هذه الوجهة المتوسطية المندمجة مستقبلاً.