Babnet   Latest update 18:03 Tunis

المهدية: مشروع "سبخة بن غياضة" يشارك في في مارس المقبل في صالون العقارات بمدينة "كان" الفرنسية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6967c48d5b74b2.88958460_nfkohlmiqpjge.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 14 Janvier 2026 - 17:28 قراءة: 1 د, 20 ث
      
كشف برهان الذوادي مدير برنامج المساعدة الفنية في البحث عن شريك استراتيجي للدولة التونسية في مشروع سبخة بن غياضة، في ندوة صحفية، انتظمت اليوم الأربعاء، بالمهدية، أن المشروع "سيشارك في صالون العقارات بمدينة "كان" الفرنسية في مارس المقبل".

وأوضح الذوادي، وهو ممثّل مكتب "ماب قروب ارلينك" الفرنسي الفائز بطلب عروض مرافقة الدولة التونسية للبحث عن شريك استراتيجي للمشروع، أنه ينتظر أن تتنقل "بعثة رسمية تونسية للتعريف بالمشروع في الصالون، الذي تشارك فيه أكثر من 150 دولة بحضور مستثمرين ومطوّرين عقاريين دوليين".


وأضاف المتحدث أنّه سيجري التسويق للمشروع السياحي المندمج "سبخة بن غياضة" بوصفه "مشروعا منافسا للمشاريع المتوسطية ويندرج ضمن البرنامج الوطني للمدن الذكية والمستدامة"، معتبرا أن الإعداد لهذا الحدث يتطلب تكاتف جهود كل المتدخلين، والمشاركة بالأفكار، والتصوّرات الملائمة والمبدعة، بما يزيد من فرص استقطاب المستثمرين.
وبيّن الذوادي أنه، استعدادا لكل ذلك، تم إطلاق مناظرة "الهوية البصرية للمشروع"، وهي مناظرة مفتوحة للجميع، وتهدف إلى اختيار علامة تجارية، ورسالة تسويقية، وصور وفيديوات تروّج للمشروع .

وأشار، بالمناسبة، إلى أن فريق مكتب الخبرات سيعمل على إعداد مخطط مديري للمشروع لعشرين سنة مقبلة، مع تحيين مرحلي للحصول على صورة متكاملة تحافظ على الخصوصيات التاريخية والبيئية للمهدية.
وقال، في ذات الإطار، إنّه "وقع تنظيم لقاءات مفتوحة مع الأهالي، وممثلي المجتمع المدني، والسلط المحلية والجهوية، علاوة على المهنيين من مهندسين ومطوّرين عقاريين، للوقوف على تصوّراتهم حول المشروع"، وفق تعبيره.
وشدّد على أن مشروع سبخة بن غياضة، الذي يمتد على مساحة تقارب 140 هكتارا، "سيكون مشروعا حضريا وتنمويا يخرج بالمنطقة من دائرة الموسمية الاقتصادية".

وكان مجمع "ماب قروب ارلينك" الفرنسي قد فاز بطلب عروض يتعلق بمرافقة الدولة التونسية للبحث عن شريك استراتيجي للمشروع، وتم توقيع عقد الصفقة بالمهدية بتاريخ 05 ديسمبر 2025 تحت إشراف الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والخاص.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 321902

babnet
Can 2025
 CAN 2025  18:00 Senegal CAN 2025 - Egypte CAN 2025
 CAN 2025  21:00 Nigeria CAN 2025 - Maroc CAN 2025

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 14 جانفي 2026 | 25 رجب 1447
دخول الليالي السود ورأس السنة العجمية
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:59
17:27
15:06
12:35
07:31
06:00
الرطــوبة:
% 63
Babnet
Babnet18°
16° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
18°-7
18°-9
17°-10
17°-11
17°-11
  • Avoirs en devises 25493,6
  • (14/01)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,36394 DT
  • (14/01)
  • 1 $ = 2,90640 DT
  • Solde Compte du Trésor     (13/01)     1326,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (13/01)   26792 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Tous les articles loi de finance 2026