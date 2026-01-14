المهدية: مشروع "سبخة بن غياضة" يشارك في في مارس المقبل في صالون العقارات بمدينة "كان" الفرنسية

كشف برهان الذوادي مدير برنامج المساعدة الفنية في البحث عن شريك استراتيجي للدولة التونسية في مشروع سبخة بن غياضة، في ندوة صحفية، انتظمت اليوم الأربعاء، بالمهدية، أن المشروع "سيشارك في صالون العقارات بمدينة "كان" الفرنسية في مارس المقبل".



وأوضح الذوادي، وهو ممثّل مكتب "ماب قروب ارلينك" الفرنسي الفائز بطلب عروض مرافقة الدولة التونسية للبحث عن شريك استراتيجي للمشروع، أنه ينتظر أن تتنقل "بعثة رسمية تونسية للتعريف بالمشروع في الصالون، الذي تشارك فيه أكثر من 150 دولة بحضور مستثمرين ومطوّرين عقاريين دوليين".



وأضاف المتحدث أنّه سيجري التسويق للمشروع السياحي المندمج "سبخة بن غياضة" بوصفه "مشروعا منافسا للمشاريع المتوسطية ويندرج ضمن البرنامج الوطني للمدن الذكية والمستدامة"، معتبرا أن الإعداد لهذا الحدث يتطلب تكاتف جهود كل المتدخلين، والمشاركة بالأفكار، والتصوّرات الملائمة والمبدعة، بما يزيد من فرص استقطاب المستثمرين.وبيّن الذوادي أنه، استعدادا لكل ذلك، تم إطلاق مناظرة "الهوية البصرية للمشروع"، وهي مناظرة مفتوحة للجميع، وتهدف إلى اختيار علامة تجارية، ورسالة تسويقية، وصور وفيديوات تروّج للمشروع .وأشار، بالمناسبة، إلى أن فريق مكتب الخبرات سيعمل على إعداد مخطط مديري للمشروع لعشرين سنة مقبلة، مع تحيين مرحلي للحصول على صورة متكاملة تحافظ على الخصوصيات التاريخية والبيئية للمهدية.وقال، في ذات الإطار، إنّه "وقع تنظيم لقاءات مفتوحة مع الأهالي، وممثلي المجتمع المدني، والسلط المحلية والجهوية، علاوة على المهنيين من مهندسين ومطوّرين عقاريين، للوقوف على تصوّراتهم حول المشروع"، وفق تعبيره.وشدّد على أن مشروع سبخة بن غياضة، الذي يمتد على مساحة تقارب 140 هكتارا، "سيكون مشروعا حضريا وتنمويا يخرج بالمنطقة من دائرة الموسمية الاقتصادية".وكان مجمع "ماب قروب ارلينك" الفرنسي قد فاز بطلب عروض يتعلق بمرافقة الدولة التونسية للبحث عن شريك استراتيجي للمشروع، وتم توقيع عقد الصفقة بالمهدية بتاريخ 05 ديسمبر 2025 تحت إشراف الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والخاص.