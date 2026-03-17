القصرين: سبيطلة تحتضن الدورة الثانية من تظاهرة "أنغام الروح" ليلة الإنشاد الصوفي في أجواء رمضانية

تحتضن، مساء اليوم الثلاثاء، دار الثقافة بسبيطلة من ولاية القصرين فعاليات الدورة الثانية من تظاهرة “أنغام الروح”، وهي ليلة للإنشاد الصوفي تُقام في رحاب شهر رمضان المعظّم بقيادة الفنان عبد المنعم خشناوي، في أجواء روحانية تحتفي بالموروث الثقافي والروحي للجهة.وأوضح المندوب الجهوي للسياحة بالوسط الغربي، منير ملاوحي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن هذه التظاهرة تُنظم بالشراكة مع عدد من الهياكل الجهوية والمحلية، من بينها دار الثقافة بسبيطلة، والمعهد العالي للفنون والحرف بالقصرين، والمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالقصرين، والمندوبية الجهوية للصناعات التقليدية بالقصرين، والمركب الشبابي بسبيطلة، والاتحاد الجهوي للمرأة التونسية بالقصرين، إلى جانب جمعية صيانة مدينة سبيطلة وجمعية أحباء دار الثقافة بسبيطلة.وبيّن ملاوحي أن هذه الدورة تهدف إلى الترويج لولاية القصرين كوجهة سياحية وثقافية، وتنشيط الدورة الاقتصادية بالمنطقة خلال شهر رمضان، فضلاً عن التعريف بالموروث الثقافي والغنائي والغذائي الذي تتميز به الجهة.وأشار إلى أن برنامج التظاهرة يتضمن فقرات متنوعة تجمع بين الإنشاد الصوفي بقيادة الفنان عبد المنعم خشناوي في أجواء رمضانية تعكس عمق الموروث الروحي للمنطقة، إلى جانب مساحات ثقافية وتنشيطية، ومعارض للمنتجات الحرفية والصناعات التقليدية واللباس التقليدي المحلي، فضلاً عن معرض للموروث الغذائي الخاص بالجهة. كما يشمل البرنامج تنظيم مسابقات ثقافية حول القطاعين السياحي والثقافي بالجهة ومسابقات دينية تُختتم بتوزيع جوائز وهدايا على المشاركين.وأضاف أن هذه المبادرة تندرج في إطار الجهود الرامية إلى تثمين التراث المادي واللامادي وتعزيز حضور الفن الصوفي باعتباره أحد عناصر الجذب السياحي والثقافي، فضلاً عن دوره في تنشيط الحركة السياحية ودعم الدورة الاقتصادية المحلية والتعريف بالمخزون الحضاري والثقافي الذي تزخر به مدينة سبيطلة.وأكد المندوب الجهوي للسياحة بالوسط الغربي أن الدورات القادمة من التظاهرة ستشهد توسيع البرمجة لتشمل عدداً أكبر من السهرات الرمضانية قد تصل إلى سبع ليالٍ، مع العمل على تعميمها على مختلف معتمديات ولاية القصرين، بما يتيح فرصاً أوسع للحرفيين والحرفيات لعرض منتجاتهم، ويساهم في مزيد تنشيط الحركة الثقافية والاقتصادية بالجهة خلال السنوات المقبلة.