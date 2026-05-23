الدوري الماسي لالعاب القوى: التونسية مروى بوزياني تتحصل على المركز الرابع

انهت العداءة التونسية مروى بوزياني اليوم السبت سباق 3000 متر موانع ضمن منافسات الجولة الثانية للدوري الماسي الذي تحتضنه مدينة شيامين الصينية في المركز الرابع بتوقيت قدره 8دق و 59 ث و 25 جزء بالمائة.واحرزت العداءة الاوغندية بيروث شيموتاي المركز الاول بتوقيت قدره 8 دق و 51 ث و 6 جزء بالمائة فيما الت المرتبة الثانية للبحرينية وينفراد يافي بتوقيت 8 دق و 51 ث و 54 جزء بالمائة والمرتبة الثالثة للكينية فايث شيروتيش ب8 دق و 52 ث و53 جزء بالمائة.وكانت العداء التونسية مروى بوزياني تمكنت يوم السبت الماضي من تحقيق رقم قياسي وطني جديد في منافسات سباق 3000 متر موانع ضمن ملتقيات الدوري الماسي شنغهاي كيكاو بالصين.وتمكنت مروى بوزياني من النزول تحت حاجز 9 دق في سباق 3000 متر موانع و تحطيمها بالتالي رقمها القياسي الوطني بعد حصولها على المرتبة الثالثة في السباق بتوقيت قدره 8 دق و 58 ث و 9 جزء بالمائة خلال الجولة الافتتاحية لملتقيات الدوري الماسي لالعاب القوى شنغهاي كيكياو بالصين.وكانت مروى بوزياني قد تغيبت عن منافسات بطولة افريقيا لالعاب القوى (اكرا 2026) و ذلك نظرا لالتزاماتها في فعاليات الدوري الماسي الذي امتد من 16 و23 ماي الجاري بمدينتي شانغهاي وشيامين الصينيتين.