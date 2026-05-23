ندوة "السّرد والتّاريخ والتّأويل: قراءات في أعمال أميرة غنيم" يوم 30 ماي ببيت الحكمة

ينظم المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون "بيت الحكمة"، السبت 30 ماي 2026، ندوة حول "السّرد والتّاريخ والتّأويل: قراءات في أعمال أميرة غنيم".وستشهد هذه الندوة التي تُقام تحت إشراف أستاذ الفلسفة ورئيس فريق "الحلقة التأويلية" ببيت الحكمة، محمد محجوب، مشاركة عدد من الكُتّاب والجامعيين التّونسيين وهم عبد الحميد هنيّة ومحمد القاضي ومحمد بن محمد الخبو وعبد الجليل بوقرّة ودليلة شقرون والعادل خضر وسعيد بحيرة، فضلا عن مشاركة أميرة غنيم.وسيتم خلال الندوة، التي تضم في برنامجها جلستين علميتين، تقديم قراءات للروايات الثّلاث "نازلة دار الأكابر" و "تراب سخون" و "العظماء يموتون في أفريل" من زوايا مختلفة، إذ ستشهد الجلسة الأولى تقديم ثلاث مداخلات الأولى بعنوان "الهوية القصصية في رواية "العظماء يموتون في أفريل" لأميرة غنيم" ويقدّمها الأستاذ محمد بن محمد الخبو، والثانية بعنوان "عندما يطرق الروائي باب التاريخ" يقدمها المؤرخ عبد الجليل بوقرّة، والمداخلة الثّالثة تقدّمها الأستاذة دليلة شقرون وعنوانها "السّرد النّسوي بين هاجس التّوثيق وسحر التّخييل، أميرة غنيم أنموذجا".أمّا الجلسة العلمية الثّانية فستشهد مشاركة الأستاذ العادل خضر بمداخلة عنوانها "رواية العائلة في مهبّ التّاريخ عند أميرة غنيم"، والأستاذة سعيدة بحيرة وستقدّم مداخلة عنوانها "العظماء يموتون في أفريل: بين واقعية التّاريخ ومخيال الرّواية"، وتختتم المُداخلات مع الأستاذ محمد محجوب الذي سيتناول "نازلة دار الأكابر" لأميرة غنيم بين قراءة القريب وقراءة غير القريب" مقالة في "القارئ المثالي".وفي ختام الجلسة الثانية سيتم تخصيص حيّز للروائية أميرة غنيم للتّعقيب على محتوى مختلف المداخلات والتّفاعل معها.