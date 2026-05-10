النادي الإفريقي يحسم “دربي اللقب”

نتائج الجولة 29



الأحد 10 ماي 2026



السبت 9 ماي 2026



الجمعة 8 ماي 2026



الترتيب



حسم النادي الإفريقي قمة الجولة التاسعة والعشرين لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، بعد فوزه مساء اليوم الأحد على غريمه التقليدي الترجي الرياضي التونسي بهدف دون رد، في المباراة التي احتضنها ملعب ملعب حمادي العقربي برادس.وجاء هدف الانتصار القاتل في الدقيقةعبر غيث الزعلوني، ليمنح فريق باب الجديد ثلاث نقاط ثمينة عزز بها صدارته واقترب بشكل كبير من حسم لقب البطولة.ورفع النادي الإفريقي رصيده إلىفي صدارة الترتيب، مبتعدا بفارقعن الترجي الرياضي قبل جولة واحدة من نهاية الموسم، فيما تجمد رصيد فريق باب سويقة عندالترجي الرياضي التونسي 0-1 النادي الإفريقيالهدف: غيث الزعلوني (90+14)مستقبل المرسى 0-3 النادي الرياضي الصفاقسيالأهداف:* نور القروي (5)* إيمانويل أوغبولي (57)* محمد صالح المهذبي (76)النجم الرياضي الساحلي 1-0 النادي البنزرتيالهدف: ياسين الشعباني (18)الترجي الرياضي الجرجيسي 1-0 نجم المتلويالهدف: هادي جرتيلة (4)الملعب التونسي 0-0 اتحاد بن قردانمستقبل سليمان 1-0 مستقبل قابسالهدف: بوبكر ديارا (43)الأولمبي الباجي 2-1 شبيبة العمرانالأهداف:* شريف كامارا (45)* إسلام الشلغومي (75 ض.ج)هدف شبيبة العمران:* بلال مقنم (69)الشبيبة الرياضية القيروانية 1-0 الاتحاد الرياضي المنستيريالهدف: بانغالي سيسي (90+7 ض.ج)| الترتيب | الفريق | النقاط || ------- | --------------------------- | ------ || 1 | النادي الإفريقي || 2 | الترجي الرياضي التونسي || 3 | النادي الرياضي الصفاقسي || 4 | الملعب التونسي | 45 || 5 | الاتحاد الرياضي المنستيري | 42 || 6 | النجم الرياضي الساحلي | 41 || 7 | نجم المتلوي | 39 || 8 | الترجي الرياضي الجرجيسي | 38 || 9 | اتحاد بن قردان | 35 || 10 | شبيبة العمران | 35 || 11 | مستقبل المرسى | 34 || 12 | النادي البنزرتي | 33 || 13 | الأولمبي الباجي | 31 || 14 | الشبيبة الرياضية القيروانية | 30 || 15 | مستقبل سليمان | 27 || 16 | مستقبل قابس | 18 |