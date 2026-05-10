النادي الإفريقي يحسم “دربي اللقب”

حسم النادي الإفريقي قمة الجولة التاسعة والعشرين لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، بعد فوزه مساء اليوم الأحد على غريمه التقليدي الترجي الرياضي التونسي بهدف دون رد، في المباراة التي احتضنها ملعب ملعب حمادي العقربي برادس.

وجاء هدف الانتصار القاتل في الدقيقة 90+14 عبر غيث الزعلوني، ليمنح فريق باب الجديد ثلاث نقاط ثمينة عزز بها صدارته واقترب بشكل كبير من حسم لقب البطولة.


ورفع النادي الإفريقي رصيده إلى 65 نقطة في صدارة الترتيب، مبتعدا بفارق 5 نقاط عن الترجي الرياضي قبل جولة واحدة من نهاية الموسم، فيما تجمد رصيد فريق باب سويقة عند 60 نقطة.


نتائج الجولة 29

الأحد 10 ماي 2026

ملعب حمادي العقربي برادس
الترجي الرياضي التونسي 0-1 النادي الإفريقي
الهدف: غيث الزعلوني (90+14)

السبت 9 ماي 2026

ملعب الكرم
مستقبل المرسى 0-3 النادي الرياضي الصفاقسي
الأهداف:

* نور القروي (5)
* إيمانويل أوغبولي (57)
* محمد صالح المهذبي (76)

الملعب الأولمبي بسوسة
النجم الرياضي الساحلي 1-0 النادي البنزرتي
الهدف: ياسين الشعباني (18)

ملعب عبد السلام كازوز بجرجيس
الترجي الرياضي الجرجيسي 1-0 نجم المتلوي
الهدف: هادي جرتيلة (4)

الجمعة 8 ماي 2026

ملعب الهادي النيفر بباردو
الملعب التونسي 0-0 اتحاد بن قردان

ملعب الكرم
مستقبل سليمان 1-0 مستقبل قابس
الهدف: بوبكر ديارا (43)

ملعب بوجمعة الكميتي بباجة
الأولمبي الباجي 2-1 شبيبة العمران
الأهداف:

* شريف كامارا (45)
* إسلام الشلغومي (75 ض.ج)

هدف شبيبة العمران:

* بلال مقنم (69)

ملعب حمدة العواني بالقيروان
الشبيبة الرياضية القيروانية 1-0 الاتحاد الرياضي المنستيري
الهدف: بانغالي سيسي (90+7 ض.ج)

الترتيب

| الترتيب | الفريق | النقاط |
| ------- | --------------------------- | ------ |
| 1 | النادي الإفريقي | 65 |
| 2 | الترجي الرياضي التونسي | 60 |
| 3 | النادي الرياضي الصفاقسي | 59 |
| 4 | الملعب التونسي | 45 |
| 5 | الاتحاد الرياضي المنستيري | 42 |
| 6 | النجم الرياضي الساحلي | 41 |
| 7 | نجم المتلوي | 39 |
| 8 | الترجي الرياضي الجرجيسي | 38 |
| 9 | اتحاد بن قردان | 35 |
| 10 | شبيبة العمران | 35 |
| 11 | مستقبل المرسى | 34 |
| 12 | النادي البنزرتي | 33 |
| 13 | الأولمبي الباجي | 31 |
| 14 | الشبيبة الرياضية القيروانية | 30 |
| 15 | مستقبل سليمان | 27 |
| 16 | مستقبل قابس | 18 |
