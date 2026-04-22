Babnet   Latest update 21:10 Tunis

وزير التجهيز يكشف عن تخصيص 313 مليون دينار لصيانة الطرقات و78 مشروعا قيد الإنجاز خلال سنة 2026

<img src=http://www.babnet.net/images/7/route720260.jpg>
Publié le Mercredi 22 Avril 2026 - 20:17
      
كشف وزير التجهيز والاسكان، صلاح الزواري، عن تخصيص 313 مليون دينار لصيانة الطرقات المرقمة والمسالك الريفية وإصلاح أضرار الفيضانات خلال سنة 2026، مشيرا إلى أن عدد المشاريع التي هي في طور الإنجاز يبلغ 78 مشروعا بكلفة جملية تناهز 4200 مليون دينار .
وأضاف خلال ندوة المديرين الجهويين للتجهيز المنعقدة الاربعاء أن الوزارة برمجت 16 مشروعا جديدا خلال السنة ذاتها، بكلفة تقديرية تُقدّر بحوالي 2800 مليون دينار مشددا على مضاعفة الجهود للإيفاء بتعهدات سنة 2026، سواء المتعلقة بإنجاز المشاريع الطرقية أو التهيئة العمرانية أو السكن أو البنايات المدنية.
ودعا الوزير الى اعتماد مقاربة جديدة للعمل صلب الإدارات الجهوية للتجهيز والإسكان  تقوم على وضع خطة عمل موحدة تتماشى مع توجه الدولة في تنفيذ المشاريع العمومية الكبرى، مع التسريع في إنجازها واقتراح الحلول العملية لتجاوز الإشكاليات التي قد تعترضها، وفق بيانات نشرتها الوزارة.

كما تناولت أشغال الندوة متابعة تركيز اليات السلامة المرورية وبرنامج إزالة مخفضات السرعة العشوائية، إلى جانب مناقشة جملة من الإشكاليات التي تعترض تنفيذ المشاريع، على غرار الإشكاليات العقارية وتحويل شبكات المستلزمين العموميين، ونقص المواد المقطعية، إلى جانب محدودية الموارد البشرية.
 
وتطرق الحاضرون ايضا الى متابعة نسق إعداد ومراجعة أمثلة التهيئة العمرانية، وإجراءات قرارات التصفيف في علاقة بأمثلة التهيئة العمرانية، إلى جانب مقتضيات القرار المتعلق بالتعيين المباشر، وإجراءات دعم الموارد البشرية بالإدارات الجهوية، والإطار القانوني لتسوية وضعية عملة الحضائر، فضلا عن التوصيات والإجراءات المثابرة على ضوء نتائج المتابعة الثانية لتقارير التفقدية العامة بالإدارات الجهوية من قبل الهيئة العليا للرقابة.

 
وأوصى الوزير بضرورة تعزيز التنسيق بين المصالح المركزية والجهوية، وتكثيف الزيارات الميدانية، بما يضمن تحسين نسق تنفيذ المشاريع وتطوير البنية التحتية بمختلف جهات البلاد.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 327932

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 22 أفريل 2026 | 5 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:35
19:02
16:01
12:25
05:36
04:03
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet27°
17° Babnet
الــرياح:
4.63 كم/س
Babnet
Babnet17°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
27°-17
21°-14
20°-12
23°-10
27°-14
  • Avoirs en devises 25062,9
  • (22/04)
  • Jours d'importation 104
  • 1 € = 3,41247 DT
  • (22/04)
  • 1 $ = 2,87815 DT
  • Solde Compte du Trésor     (21/04)     2087,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (21/04)   27867 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>