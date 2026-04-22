وزير التجهيز يكشف عن تخصيص 313 مليون دينار لصيانة الطرقات و78 مشروعا قيد الإنجاز خلال سنة 2026

كشف وزير التجهيز والاسكان، صلاح الزواري، عن تخصيص 313 مليون دينار لصيانة الطرقات المرقمة والمسالك الريفية وإصلاح أضرار الفيضانات خلال سنة 2026، مشيرا إلى أن عدد المشاريع التي هي في طور الإنجاز يبلغ 78 مشروعا بكلفة جملية تناهز 4200 مليون دينار .وأضاف خلال ندوة المديرين الجهويين للتجهيز المنعقدة الاربعاء أن الوزارة برمجت 16 مشروعا جديدا خلال السنة ذاتها، بكلفة تقديرية تُقدّر بحوالي 2800 مليون دينار مشددا على مضاعفة الجهود للإيفاء بتعهدات سنة 2026، سواء المتعلقة بإنجاز المشاريع الطرقية أو التهيئة العمرانية أو السكن أو البنايات المدنية.ودعا الوزير الى اعتماد مقاربة جديدة للعمل صلب الإدارات الجهوية للتجهيز والإسكان تقوم على وضع خطة عمل موحدة تتماشى مع توجه الدولة في تنفيذ المشاريع العمومية الكبرى، مع التسريع في إنجازها واقتراح الحلول العملية لتجاوز الإشكاليات التي قد تعترضها، وفق بيانات نشرتها الوزارة.كما تناولت أشغال الندوة متابعة تركيز اليات السلامة المرورية وبرنامج إزالة مخفضات السرعة العشوائية، إلى جانب مناقشة جملة من الإشكاليات التي تعترض تنفيذ المشاريع، على غرار الإشكاليات العقارية وتحويل شبكات المستلزمين العموميين، ونقص المواد المقطعية، إلى جانب محدودية الموارد البشرية.وتطرق الحاضرون ايضا الى متابعة نسق إعداد ومراجعة أمثلة التهيئة العمرانية، وإجراءات قرارات التصفيف في علاقة بأمثلة التهيئة العمرانية، إلى جانب مقتضيات القرار المتعلق بالتعيين المباشر، وإجراءات دعم الموارد البشرية بالإدارات الجهوية، والإطار القانوني لتسوية وضعية عملة الحضائر، فضلا عن التوصيات والإجراءات المثابرة على ضوء نتائج المتابعة الثانية لتقارير التفقدية العامة بالإدارات الجهوية من قبل الهيئة العليا للرقابة.وأوصى الوزير بضرورة تعزيز التنسيق بين المصالح المركزية والجهوية، وتكثيف الزيارات الميدانية، بما يضمن تحسين نسق تنفيذ المشاريع وتطوير البنية التحتية بمختلف جهات البلاد.