Babnet   Latest update 18:36 Tunis

تونس/الجزائر: توقيع اتفاقية لدعم التنسيق في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار الاسلحة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/611cf670c88bd9.11896005_hjnpekgmfoqil.jpg>
Publié le Mercredi 22 Avril 2026 - 17:20
      
وقعت تونس والجزائر، اليوم الأربعاء، اتفاقية تعاون لدعم التنسيق وتبادل المعلومات بين البلدين، لا سيما في مجالات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار الاسلحة، طبقا لافضل المعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال.
ويتنزل توقيع هذه الاتفاقية في إطار استقبال هيئة السوق المالية بتونس وفدا رفيع المستوى يمثل الساحة المالية الجزائرية، يتقدمه رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها يوسف بوزنادة، مرفوقا بعدد من كبار المسؤولين، وذلك بمناسبة انعقاد الاجتماع 20 لاتحاد هيئات الأوراق المالية العربية اليوم الأربعاء 22 أفريل والذي تم خلاله إسناد رئاسة الاتحاد إلى تونس في شخص رئيس مجلس الهيئة حاتم السميري.


وقد مثلت هذه الزيارة فرصة لتسليط الضوء على التجربة التونسية في مجالات تنظيم الأسواق المالية وآليات الإشراف والرقابة خاصة في ما يتعلق بأنظمة التداول والتسوية والتسليم، إلى جانب تعزيز تبادل الخبرات في مجالات حماية المستثمرين والحوكمة والشفافية.
وأكد يوسف بوزنادة أن الاتفاق الممضى ينص على إعداد برامج تعاون سنوية بين الطرفين، بما يدعم التنسيق المستمر وتطوير مجالات الشراكة الثنائية.
وتندرج هذه الاتفاقية في سياق مواكبة تطور المعايير الدولية ذات الصلة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار الاسلحة، خاصة تلك الصادرة عن مجموعة العمل المالي (منظمة حكومية دولية مقرها باريس) والتي تعد المرجع الدولي في هذا المجال. كما تهدف إلى إرساء إطار تعاون أكثر نجاعة ومرونة قائم على تكثيف تبادل المعلومات والخبرات ودعم التنسيق بين سلطات الإشراف.

ومن شأن هذه الاتفاقية  أن تسهم في تعزيز سلامة ونزاهة الأنظمة المالية في البلدين، وتحد من مواطن الهشاشة المرتبطة بالتدفقات المالية غير المشروعة، وذلك من أجل تحقيق مواجهة هذه التهديدات.

وفي سياق متصل، نظمت هيئة السوق المالية، اليوم الأربعاء عن بعد، الاجتماع السنوي 20 لاتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، بمشاركة رؤساء وممثلي 16 هيئة عضوا من ضمنها تونس والجزائر والمغرب ومصر ولبنان وقطر والأردن والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والكويت وفلسطين وليبيا وسوريا والعراق والإمارات العربية المتحدة إلى جانب ممثلين عن مركز دبي المالي العالمي.
وقد تركز هذا الاجتماع بالخصوص على المحاور الاستراتيجية للفترة المقبلة خاصة مشروع الخطة الاستراتيجية للاتحاد خلال الفترة 2026 - 2030، والتي تهدف إلى تدعيم تكامل أسواق رأس المال العربية وتعزيز قدرتها على تمويل الاقتصاد وتحسين جاذبيتها مع إيلاء اهتمام متزايد لقضايا الاستدامة والشمول المالي.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 327909

babnet

كل الأخبار...

saved articles
الأربعاء 22 أفريل 2026 | 5 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:35
19:02
16:01
12:25
05:36
04:03
الرطــوبة:
% 88
Babnet
Babnet27°
18° Babnet
الــرياح:
5.14 كم/س
Babnet
Babnet17°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
27°-17
21°-15
20°-13
25°-11
27°-15
  • Avoirs en devises 25062,9
  • (22/04)
  • Jours d'importation 104
  • 1 € = 3,41247 DT
  • (22/04)
  • 1 $ = 2,87815 DT
  • Solde Compte du Trésor     (21/04)     2087,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (21/04)   27867 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>