ترامب يتهم إيران بانتهاك الهدنة

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار، وذلك قبل 24 ساعة فقط من الموعد المحدد لاستئناف الحرب.

وكتب ترامب في منشور عبر منصة "تروث سوشيال: "لقد انتهكت إيران وقف إطلاق النار مرات عديدة!"، دون أن يحدد متى وأين وكيف؟


وفي وقت سابق اليوم، قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف في منشور عبر متصة "إكس" إن "ترامب يريد تحويل طاولة المفاوضات هذه إلى طاولة استسلام بفرض الحصار وانتهاك وقف إطلاق النار لتبرير تجدد الأعمال العدائية، كما يحلو له".


وأضاف: "نحن لا نقبل المفاوضات تحت وطأة التهديدات، وقد كنا خلال الأسبوعين الماضيين نستعد لكشف أوراق جديدة في ساحة المعركة".

وكانت وسائل إعلامية نقلت عن مصدر دبلوماسي باكستاني أن أعضاء الوفدين الإيراني والأمريكي وصلوا إلى إسلام آباد لإجراء محادثات وقف إطلاق النار.

كما قال مسؤول إيراني لوكالة "رويترز" إن طهران "تدرس بإيجابية" المشاركة في المحادثات، لكنه شدد على أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بعد.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مسؤولين قولهم إن "الوسطاء تلقوا تأكيدا بوصول نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس وقاليباف إلى إسلام آباد فجر الأربعاء لقيادة المحادثات.

إلا أن التلفزيون الإيراني أكد أنه لم يغادر أي وفد إيراني إلى إسلام آباد في باكستان حتى الآن، سواء كان وفدا رئيسيا أو فرعيا، أوليا أو ثانويا.
الثلاثاء 21 أفريل 2026 | 4 ذو القعدة 1447
