اقتراح إحداث فضاء “دار التونسي” بمدينة "دوسلدورف" خلال لقاء القنصل العام بممثلي جمعيات تونسية بالمقاطعة

Publié le Mardi 14 Avril 2026 - 17:47
      
اقترح المشاركون في لقاء جمع مصطفى زيري القنصل العام للجمهورية التونسية بدوسلدورف (ألمانيا)، بعدد من رؤساء وممثلي الجمعيات التونسية الناشطة في الدائرة القنصلية، إحداث فضاء “دار التونسي” بمدينة "دوسلدورف"، ليكون نقطة التقاء تحتضن الأنشطة الثقافية والاجتماعية، وتقرّب الأجيال الجديدة من هويتها، وتفتح آفاق الاندماج أمام الوافدين الجدد.احتضنت القنصلية العامة.

وتم خلال هذا اللقاء، وفق بلاغ ورد على المنصة الاخبارية التابعة لوزارة الشؤون الخارجية، اليوم الثلاثاء، التأكيد على ضرورة تعزيز التنسيق بين مختلف المبادرات، بما يضمن مزيدا من النجاعة في أنشطتها، إلى جانب التطرق إلى الاستعدادات الجارية للعودة الصيفية، مع التركيز على أهمية تيسير الإجراءات والاستجابة لمشاغل أبناء الجالية في أفضل الظروف الممكنة.


وشكّل هذا اللقاء فرصة لتبادل الآراء حول أوضاع الجالية وسبل تطوير العمل الجمعياتي. وجدّد القنصل العام بالمناسبة التأكيد على حرص الدولة التونسية على مرافقة مواطنيها بالخارج، والعمل على تحسين جودة الخدمات القنصلية، مثمّنا في الآن ذاته الدور الحيوي الذي تضطلع به الجمعيات في دعم هذا التوجه.


من جهتهم، عبّر الحاضرون عن استعدادهم للانخراط الفاعل في مختلف المبادرات، مؤكدين أهمية العمل المشترك الذي يظل السبيل الأنجع لتعزيز تماسك الجالية وترسيخ ارتباطها بتونس.
الثلاثاء 14 أفريل 2026 | 26 شوال 1447
