الفرق الطبية بمستشفى فطومة بورقيبة بالمنستير تنجح في إجراء عمليتي زرع كبد لطفلين خلال 72 ساعة فقط

نجحت الفرق الطبية بالمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير في إجراء عمليتي زرع كبد لطفلين خلال 72 ساعة فقط، وفق ما أعلنت عنه اليوم الثلاثاء وزارة الصحة.وجرت عملية زرع الكبد الأولى يوم 3 أفريل الجاري لطفل يبلغ عمره 6 سنوات في حين أجريت العملية الثانية بصفة استعجالية يوم 6 أفريل لطفل في سن 10 سنوات.وأضافت الوزارة إنه بفضل سرعة التدخل ودقة العمل وتكامل الفرق، أٌنقذت حياة طفلين في إنجاز يبعث على الفخر والإعتزاز، مؤكدة أن هذا النجاح يثبت أن حياة المواطن أولوية ويعكس جاهزية المستشفى العمومي وتميز الكفاءات التونسية.