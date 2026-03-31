الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي يسلّم تجهيزات ومعدات شبه طبية لقسم أمراض القلب للأطفال بمستشفى الرابطة

تولى الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي يوم الاثنين 30 مارس 2026 تسليم تجهيزات ومعدات شبه طبية لفائدة قسم أمراض القلب للأطفال بمستشفى الرابطة بالعاصمة.وشملت هذه المساعدات، التي أشرفت على تسليمها أمينة مال الاتحاد، رجاء بن إبراهيم، آلات مسيرة للحركة وحشايا طبية إلى جانب أغطية صوفية، دعما لقدرة هذه المؤسسة الصحية على الاستجابة لمتطلبات المرضى، وفق بلاغ صادر الثلاثاء عن الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي.وأشار البلاغ إلى أن هذه المساعدات التي تتنزل في إطار دعم المجهود الوطني للنهوض بالقطاع الصحي، تؤكد التزام الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي بمواصلة مبادراته ذات البعد الإنساني تكريسا لقيم التضامن ودعما لمقومات الرعاية الصحية الشاملة.