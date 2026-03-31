Babnet   Latest update 22:20 Tunis

الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي يسلّم تجهيزات ومعدات شبه طبية لقسم أمراض القلب للأطفال بمستشفى الرابطة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/629f3bef86ae19.39543627_figjlphmekqon.jpg>
Bookmark article    Publié le Mardi 31 Mars 2026 - 22:10 قراءة: 0 د, 30 ث
      
تولى الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي يوم الاثنين 30 مارس 2026 تسليم تجهيزات ومعدات شبه طبية لفائدة قسم أمراض القلب للأطفال بمستشفى الرابطة بالعاصمة.

وشملت هذه المساعدات، التي أشرفت على تسليمها أمينة مال الاتحاد، رجاء بن إبراهيم، آلات مسيرة للحركة وحشايا طبية إلى جانب أغطية صوفية، دعما لقدرة هذه المؤسسة الصحية على الاستجابة لمتطلبات المرضى، وفق بلاغ صادر الثلاثاء عن الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي.


وأشار البلاغ إلى أن هذه المساعدات التي تتنزل في إطار دعم المجهود الوطني للنهوض بالقطاع الصحي، تؤكد التزام الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي بمواصلة مبادراته ذات البعد الإنساني تكريسا لقيم التضامن ودعما لمقومات الرعاية الصحية الشاملة.



   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 326562

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 31 مارس 2026 | 12 شوال 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:11
18:43
15:56
12:30
06:07
04:39
الرطــوبة:
% 93
Babnet
Babnet16°
8° Babnet
الــرياح:
5.14 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
16°-8
10°-6
14°-9
18°-11
18°-11
  • Avoirs en devises 24522,2
  • (31/03)
  • Jours d'importation 103
  • 1 € = 3,38539 DT
  • (31/03)
  • 1 $ = 2,94215 DT
  • Solde Compte du Trésor     (30/03)     2718,8 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (30/03)   28375 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>