وزيرة الأسرة تجتمع بنائبة رئيسة منظمة كوميسا للنساء صاحبات الأعمال رئيسة الغرفة الوطنية للنساء صاحبات المؤسسات

اجتمعت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، أسماء الجابري، مساء اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة، بنائبة رئيسة منظمة كوميسا للنساء صاحبات الأعمال، رئيسة الغرفة الوطنية للنساء صاحبات المؤسسات، ليلى بالخيرية جابر.وخصّصت جلسة العمل، وفق بلاغ للوزارة، لبحث الاستعدادات الجارية لإنجاح التظاهرة الدوليّة الكبرى التي ستنظمها منظمة كوميسا للنساء صاحبات الأعمال في مستهلّ الصائفة القادمة بتونس بمشاركة 21 بلدا.كما تناول اللقاء فرص تعزيز التعاون والشراكة بين الجانبين في المجالات المتّصلة بالنهوض بالمبادرة النسائيّة الخاصة ودعم ريادة الأعمال النسائيّة.