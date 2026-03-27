رئيس الدولة يتسلم اوراق اعتماد عدد من السفراء الجدد

أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد اليوم الجمعة بقصر قرطاج، على موكب تسلّم خلاله أوراق اعتماد سفراء أجانب جدد بتونس وهم على التوالي:
1. REQUEIJO GUAL Orlando ، سفير جمهورية كوبا بتونس .
2. SAITO Jun ، سفير اليابان بتونس.

3. Isidro Antonio GONZÁLEZ AFONSO، سفير مملكة اسبانيا بتونس.
4. Jorge Ayres Roza de Oliveira، سفير جمهورية البرتغال بتونس.
5. Boriana SIMÉONOVA ، سفيرة جمهورية بلغاريا بتونس.

وجرى هذا الموكب بحضور وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج ، محمّد علي النفطي.
