انعقاد الدّورة السادسة للمشاورات السياسيّة بين وزارة الشؤون الخارجية ونظيرتها الهندية

التقى وزير الشؤون الخارجيّة والهجرة والتّونسيين بالخارج محمد علي النّفطي، اليوم الجمعة بمقر الوزارة، مع وكيلة وزارة الشؤون الخارجية الهنديّة المكلفة بالتعاون مع بلدان الجنوب "نينا مالوترا"، وذلك بمناسبة انعقاد الدّورة السادسة للمشاورات السياسيّة بين وزارتي الخارجية بالبلدين.وأكّد الوزير خلال اللّقاء، أهميّة مزيد تعزيز علاقات الشّراكة والتّعاون التونسيّة الهنديّة، مشدّدا على أهميّة عقد هذه الدورة من المشاورات السياسية الثنائية، في الإعداد لأشغال الدورة الثالثة عشرة للجنة المشتركة التونسية الهنديّة، حسب بلاغ صادر عن وزارة الخارجية.من ناحيتها، أشادت الدبلوماسيّة الهنديّة بمستوى العلاقات الثنائية، مؤكّدة حرص بلادها على مواصلة العمل مع الجانب التونسي لتطوير التعاون والشراكة بين البلدين في شتى المجالات والميادين، على قاعدة المصالح والمنافع المشتركة.واستعرضت في هذا السياق، أهم المحاور التي تتطلع إلى تكثيف التعاون في شأنها، وأبرزها قطاع المناجم والمجالات المتصلة بالطاقات المتجددة وبرامج التعاون العلمي والأكاديمي.وانعقدت اثر اللقاء، أشغال الدّورة السّادسة للمشاورات السّياسيّة الثنائيّة، برئاسة كاتب الدّولة لدى وزير الشّؤون الخارجيّة والهجرة والتّونسيّين بالخارج محمّد بن عيّاد ووكيلة وزارة الشؤون الخارجية الهنديّة.ومثّلت هذه الدّورة مناسبة لاستعراض واقع العلاقات الثنائية، والتطرق إلى آفاق التّعاون والشّراكة التونسية الهنديّة في العديد من القطاعات والمجالات ذات الاهتمام المشترك، وبالخصوص التجارة والاستثمار والفلاحة والطاقات المتجدّدة والمناجم والتعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيات الاتّصال والبيئة والثقافة والسياحة والصحة.واتّفق الجانبان على مواصلة التنسيق والتشاور البنّاء على المستوى متعدد الأطراف، وخاصة صلب منظّمة الأمم المتّحدة وعلى مستوى "بلدان الجنوب العالمي"، بالإضافة الى تبادل الدّعم للترشحات داخل المنظّمات الدّولية.كما تمّ تبادل وجهات النظر بخصوص أبرز القضايا الإقليمية والدولية الراهنة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، حيث أكّد كاتب الدّولة، في هذا السّياق، على إدانة تونس الشديدة لجرائم الكيان الصهيوني المحتل، ولا سيّما حرب الإبادة في غزة، مجدّدا دعمها الثابت والكامل للشعب الفلسطيني الشقيق ولنضاله من أجل استرداد حقوقه التاريخية المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على كامل أراضيه وعاصمتها القدس الشريف.