ضحايا إبستين يقاضين الحكومة الأمريكية وغوغل بعد كشف هوياتهن بالخطأ

رفعت ضحايا سابقات للمدان بجرائم جنسية جيفري إبستين دعوى قضائية ضد الحكومة الأمريكية وشركة غوغل، على خلفية الكشف غير المقصود عن هوياتهن ضمن وثائق رسمية نشرت عبر الإنترنت.وجاءت الدعوى بعد أن نشرت وزارة العدل الأمريكية في جانفي الماضي أكثر من ثلاثة ملايين وثيقة مرتبطة بالتحقيق في قضية إبستين، تضمنت معلومات عن علاقاته بشخصيات بارزة، إلا أنها احتوت على أسماء ضحايا كان من المفترض إخفاء هوياتهن.وأكدت المدعيات أن الوزارة كشفت هوية نحو مئة ناجية عبر نشر معلوماتهن الشخصية دون تنقيح، ما أدى إلى انتهاك خصوصيتهن. ورغم سحب هذه البيانات لاحقا، أشارت الدعوى إلى أن منصات إلكترونية، وعلى رأسها غوغل، ما زالت تعيد نشر هذه المعلومات وتعرضها في نتائج البحث والمحتوى المولد آليا.وأضافت المدعيات أن هذا التسريب تسبب بصدمة متجددة لهن، حيث تعرضن لمضايقات وتهديدات.أدين إبستين عام 2008 بتهم تتعلق باستدراج قاصرات لممارسة الجنس، قبل أن يتوفى عام 2019 داخل زنزانته في نيويورك، قبيل محاكمته في قضية الاتجار بالبشر لأغراض جنسية. وتستند الدعوى الحالية إلى انتهاك قانون الخصوصية الصادر عام 1974، إضافة إلى اتهامات لغوغل بمخالفة قوانين الخصوصية والتسبب بأضرار نفسية نتيجة الإهمال.