المندوب الدائم لتونس لدى اليونسكو يشارك في اجتماعين للمنظّمة حول حالات الطوارئ وبرامجها في اليمن وغزّة

Publié le Jeudi 26 Mars 2026 - 21:27
      
شارك السفير المندوب الدائم لتونس لدى منظمة اليونسكو ضياء خالد، يوم الخميس، في اجتماعين إعلاميين نظمتهما أمانة المنظّمة حول حالات الطوارئ وبرامج اليونسكو ذات الصلة في كلّ من اليمن وقطاع غزة.

وشدد السفير في مداخلاته على تمسّك تونس بقيم التضامن والتعاون الدوليين، ودعمها لمبادرات اليونسكو الرامية إلى التخفيف من وطأة حالات الطوارئ على السكان في فلسطين واليمن، وفق ما نشر على موقع البعثة الدائمة لتونس لدى اليونسكو.


كما جدّد دعم تونس الثابت للشعب الفلسطيني وحقّه غير القابل للتصرف وللتقادم وفي إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على كامل ترابه، وعاصمتها القدس الشريف.


وتمّ بالمناسبة، استعراض الجهود المبذولة لتنفيذ برامج المساعدة الطارئة التي إعتمادتها اليونسكو، لا سيما في مجالات التربية والتعليم العالي، وحماية التراث المتأثر بالنزاعات، وحماية الصحفيين.
الخميس 26 مارس 2026 | 7 شوال 1447
