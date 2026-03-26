Babnet   Latest update 23:10 Tunis

مكتب البرلمان يعاين حالة شغور بالمجلس إثر وفاة النائب صالح مباركي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69c564cf1e6999.69044096_fgpqhljnemiok.jpg>
Bookmark article    Publié le Jeudi 26 Mars 2026 - 23:10 قراءة: 0 د, 29 ث
      
عاين مكتب مجلس نواب الشعب في اجتماعه اليوم الخميس بقصر باردو، بإشراف رئيس المجلس ابراهيم بودربالة، حالة شغور بالمجلس إثر وفاة المرحوم صالح مباركي النائب عن ولاية تونس، دائرة الكبارية، وقرر إعلام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بهذا الشغور.

وتمت معاينة حالة الشغور عملا بمقتضيات الفصل 34 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلّق بالانتخابات والاستفتاء وبأحكام الفقرة الأولى من الفصل 7 من النظام الداخلي للمجلس، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن البرلمان.


وكان مجلس نواب الشعب أعلن في بيان نعي صادر عنه يوم 9 مارس الحالي، عن وفاة النائب صالح مباركي.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 326240

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 27 مارس 2026 | 8 شوال 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:05
18:38
15:55
12:32
06:14
04:47
الرطــوبة:
% 62
Babnet
Babnet15°
11° Babnet
الــرياح:
7.2 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
15°-8
15°-8
16°-6
16°-6
18°-7
  • Avoirs en devises 25103,1
  • (26/03)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,39033 DT
  • (26/03)
  • 1 $ = 2,91989 DT
  • Solde Compte du Trésor     (25/03)     2012,4 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (25/03)   28492 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>