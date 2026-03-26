اتفاقية شراكة بين جامعة المنستير والمدرسة العليا للأساتذة بورقلة الجزائرية

وقعت جامعة المنستير على اتفاقية تعاون مع المدرسة العليا للأساتذة بورقلة الجزائرية، تهدف إلى لإرساء شراكة حول تبادل الطلبة والأساتذة وتطوير مشاريع البحث العلمي المشتركة وتنظيم تظاهرات علمية مشتركة.

وتولى رئيس جامعة المنستير كمال شرادة ومدير المدرسة العليا للأساتذة بورقلة فوزي بن براهيم، امضاء هذه الاتفاقية، خلال جلسة عمل عقدت أمس الأربعاء، بمقر الجامعة، ومثلت مناسبة لاستعراض الآليات العملية الكفيلة بتفعيل بنود هذه الاتفاقية وضمان حسن تنفيذها في أقرب الآجال.


ويأتي هذا اللقاء، وفق بلاغ لجامعة المنستيرـ في إطار حرص جامعة المنستير على تعزيز انفتاحها على المؤسسات الأكاديمية العربية الشقيقة، بما يسهم في دعم إشعاعها العلمي وترسيخ أطر التعاون الدولي.
